Desiludido, Tim Burton se reencontra na sequência de Beetlejuice

Por Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - O diretor norte-americano Tim Burton reconheceu nesta quarta-feira que perdeu a paixão pela indústria cinematográfica nos últimos anos, mas redescobriu o encanto enquanto filmava a sequência de sua comédia de terror "Beetlejuice", de 1988.

"Beetlejuice Beetlejuice" abre o Festival de Cinema de Veneza deste ano e reúne grande parte do elenco original, incluindo Michael Keaton e Winona Ryder, ao mesmo tempo em que apresenta uma série de novos rostos, como Jenna Ortega, famosa pela série "Wandinha".

Burton não esperava revisitar um de seus primeiros sucessos, mas disse que se sentiu encorajado ao fazer "Wandinha" para a Netflix em 2022 e decidiu que era hora de rever o demônio anárquico Betelgeuse, interpretado por Keaton.

"Nos últimos dois anos, fiquei um pouco desiludido com a indústria cinematográfica, pode-se dizer... esse filme foi reenergizante, meio que voltando às coisas que eu adoro fazer", disse Burton, a repórteres.

Depois de uma série de sucessos iniciais, incluindo "Edward Mãos de Tesoura" e "Ed Wood" no início da década de 1990, suas produções mais recentes foram menos frutíferas, como o remake em live-action, de "Dumbo", da Disney, em 2019, detonado pela crítica.

"Não estou querendo fazer uma grande sequência por dinheiro ou algo assim, só queria fazer isso por motivos muito pessoais", disse Burton.

Trinta e seis anos após o filme original, Ryder retorna no papel de Lydia, que cresceu e deixou de ser a adolescente gótica que era para se tornar uma mãe ansiosa de uma filha desinteressada, interpretada por Ortega, que precisa ser salva do submundo.

Enquanto no primeiro filme ela teve que lutar contra o lascivo Betelgeuse, desta vez Lydia precisa da ajuda dele para navegar pela vida após a morte, onde um monstro sugador de almas, interpretado por Monica Bellucci, está à solta, perseguido por um policial de TV falecido, Willem Dafoe.

Ortega, uma estrela mundial graças a "Wandinha", disse que ficou intimidada quando assinou contrato para o novo projeto de Burton.

"Eu estava me juntando a uma equipe de gigantes e pessoas muito especiais. ... Eu apenas tentei cuidar da minha vida no canto", disse, sentada ao lado do resto do elenco.

"Para mim, eu estava apenas me certificando de que não estava, sabe, roubando o trabalho da adorável Winona naquela época e, sabe, fazendo algo novo", disse.

Burton admitiu que nunca entendeu por que seu filme inicial foi um sucesso tão grande e disse que não o havia assistido novamente quando começou a trabalhar em uma continuação.

Mas ele filmou exteriores na mesma casa vitoriana branca no Estado norte-americano de Vermont e disse que a mesma energia lúdica do original impregnou as filmagens da sequência.

"Beetlejuice Beetlejuice" será exibido fora da competição em Veneza e será lançado mundialmente na próxima semana.