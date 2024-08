Suspense policial, 'Pacto de Redenção' ganha trailer com Al Pacino

De Splash, no Rio

Divulgado com exclusividade por Splash, o suspense "Pacto de Redenção" acaba de ganhar trailer — com participação de Al Pacino — pela Diamond Films.

O que aconteceu

O vídeo traz Michael Keaton em dose dupla, como diretor e protagonista. "Pacto de Redenção" tem estreia nacional marcada para 26 de setembro e promete unir ação, histórias comoventes e, sobretudo, desdobramentos inesperados; confira o trailer aqui.

Em "Pacto de Redenção", Michael Keaton interpreta o experiente assassino John Knox, que de repente se vê correndo contra o tempo. Dessa vez, porém, a urgência vai além da pressão de cumprir uma missão arriscada. Diagnosticado com uma doença rara que afeta sua memória, ele busca uma segunda chance com seu filho Miles (James Marsden). Porém, para se redimir pelos anos ausentes, ele precisará ajudá-lo a encobrir um crime.

Ele não está sozinho e tem ajuda preciosa de personagem vivido pelo vencedor do Oscar Al Pacino. O ator faz uma participação especial como Xavier, um velho aliado de John Knox que o ajudará a enfrentar não só as armadilhas da polícia, como as da sua própria mente.

O longa marca a volta de Keaton à cadeira de diretor depois de 15 anos. Tudo graças à história assinada pelo roteirista Gregory Poirier, que combina adrenalina com uma jornada emocional genuína sobre pais e filhos.