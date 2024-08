Por que Silvio Santos e Carlos Alberto ficaram 11 anos brigados?

Em entrevista ao Fantástico (Globo), Carlos Alberto da Nóbrega chorou ao lembrar que ficou 11 anos sem falar com Silvio Santos.

Qual o motivo da briga?

Na década de 1970, Carlos Alberto acusou Silvio de tê-lo roubado. Ele afirmava ter direito a 10% do Baú da Felicidade.

Ele me roubou 10%? Isso é uma safadeza, uma crueldade. Ele é um canalha, um ladrão, um safado. Nunca mais falei com ele. Só no enterro do meu pai e na morte da mulher dele? Essa é a história do Silvio Santos. Carlos Alberto em entrevista à rádio Bandeirantes

Em outro trecho, Carlos Alberto disse: "Silvio Santos é um canalha, ladrão, safado. Ele não tem bandeira, não tem religião, não tem sangue, só pensa em dinheiro".

Os trechos da entrevista foram publicados pelo Folha da Tarde, em 1987. A reportagem explicava que a fita estava "circulando em São Paulo", possivelmente divulgada por alguém da Band. Naquele ano, Carlos Alberto havia ficado apenas duas semanas na emissora com o "Praça Brasil" — ele e toda a equipe do humorístico foram contratados por Silvio, no programa que virou "A Praça É Nossa".

Depois, Carlos Alberto disse que foi levado a acreditar, por terceiros, que tinha direito a parte do Baú, o que não era verdade. "Depois eu fui ver que estava errado. Me envenenaram", contou em entrevista ao "Tricotando".