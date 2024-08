Silvo Santos: saiba qual foi um dos maiores arrependimentos do apresentador

Aos 57 anos, durante seu programa, Silvio Santos falou sobre seu maior arrependimento da vida: fingir que era solteiro quando era casado. O apresentador morreu neste sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo.

O que aconteceu

Durante anos, Silvio manteve o primeiro casamento, com Maria Aparecida Vieira, Cidinha, em segredo, para manter a imagem de solteiro sem filhos. "Quando eu lembro da minha mulher que morreu,e quando eu me lembro que dizia que era solteiro. Quando me lembro que eu escondia as minhas filhas, pra poder ser o galã, ser herói. Quando eu falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz, diante da minha imaturidade".

Cidinha faleceu em 1977, deixando as filhas, Cintia e Silvia Abravanel. "Cida morreu, Silvinha e Cintia foram discutidas. 'São minhas filhas, não são minhas filhas', 'Era casado ou não era casado'. Hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, olho e penso: 'Como esse homem é infeliz'".

O apresentador afirmou que encontrou a felicidade ao se casar com Iris Abravanel, com quem teve mais quatro filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. "Quando eu corria atrás de mulheres, cada dia uma, eu estava a procura de alguma coisa e não sabia o que. Depois que eu encontrei a minha segunda mulher, não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela. Me encontrei e encontrei a minha felicidade".