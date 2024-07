Saryne: 'Milionária, Gisele Bundchen escolhe ser vizinha de ex em ilha'

Gisele Bundchen anunciou que irá morar em uma mansão com cinco quartos, sete banheiros, piscina, academia e sala de jogos — tudo dentro de uma ilha.

O detalhe mais inusitado, no entanto, é que a modelo será vizinha de seu ex-marido, Tom Brady. "Dá para fazer um reality show", brinca Bárbara Saryne.

O mais engraçado é que ela, com toda essa grana, morando tão bem, está muito próxima do ex Bárbara Saryne

Gisele deveria fazer Airbnb em nova mansão

Chico Barney diz que Gisele quis "se afastar de perrengues" ao se isolar na casa, avaliada em 11,5 milhões de dólares. "É um absurdo. Ninguém deveria gastar tanto dinheiro nisso. É muito exclusividade. Acho que é inveja", conta. "Ele deveria fazer um AirBnb. É uma casa muito grande".

Bárbara Saryne diz que não se acostumaria com o imóvel. "É tudo muito grande e privado. Eu gosto da bagunça também", diz. "Mesmo com muita grana, não moraria em um lugar assim".

Assista à íntegra do Central Splash:

