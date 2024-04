Rock in Rio anuncia 'Dia Brasil' do festival; veja line-up

Rock in Rio anunciou o "Dia Brasil" para a edição de 40 anos do festival — no dia 21 de setembro.

O que aconteceu

Em evento para jornalistas e convidados, foram anunciados mais de 70 nomes para um dia inteiro só de artistas brasileiros.

Serão shows em homenagem a diferentes gêneros: rock, sertanejo, MPB e trap, no Palco Mundo; pop, samba e rap, no Palco Sunset; Bossa Nova, Soul e Jazz, no Global Village; Funk, Música Clássica e Baile de Favela, no Espaço Favela.

Festival ainda anunciou o lançamento da música "Deixa o Coração Falar", uma composta por Zé Ricardo, um dos curadores do festival, para marcar os 40 anos do festival. Ivete Sangalo, Iza, Jão, Gloria Groove, Ludmilla, Alcione, Mart'nália, Paula Lima, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Rael, MC Daniel e Fernanda Abreu são algumas das vozes que embalam a canção.

Todos os direitos da música e do videoclipe serão revertidos para o projeto Ação da Cidade e Gerando Falcões. Festival quer doar 1,5 milhão de pratos de comida e apoiar 250 famílias do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, com o projeto Favela 3 — que pretender deixar o espaço digital, digno e desenvolvido.

"Música fala de empatia, respeito as diferenças e um pontinho de conciliação. Tem gente que a gente brigou e a gente tem saudade. Que essa musica seja ponte para reconectar pessoas", disse Zé Ricardo.

Os confirmados até agora no Rock in Rio 2024

- Dia 13/9

Palco Mundo

Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla e Matuê (com participação de TETO e WIU)

Palco Sunset

MC Cabelinho e Coral das Favelas, Orochi com Chefin e convidado, Veigh e Kayblack, Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

New Dance Order

Deadmau5

- Dia 14/9

Palco Mundo

Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos

Palco Sunset

NXZero, Banda James, Kingfish e Penélope com Pato Fu

Espaço Favela

Dennis DJ

New Dance Order

DJ Snake

- Dia 15/9

Palco Mundo

Evanescence, Journey, Os Paralamas do Sucesso e Avenged Sevenfold

Palco Sunset

Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty, Barão Vermelho

- Dia 19/9

Palco Mundo

Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão

Palco Sunset

Gloria Groove

Espaço Favela

Xande de Pilares

- Dia 20/9

Palco Mundo

Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry e Ivete Sangalo

Palco Sunset

Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis, IZA, Tyla e Gloria Gaynor

Espaço Favela

Pocah

New Dance Order

Alison Wonderland

Global Village

Angélique Kidjo

- Dia 21/9

Palco Mundo: reuniões dos principais gêneros musicais do Brasil

Rock: Capital Inicial, Detonautas, Nx Zero, Pitty Rogério Flausino e Tony Garrido.

Sertanejo: Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Luan Santana e Simone Mendes.

MPB: Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes e Ney Matogrosso.

Trap: Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh.

Palco Sunset

Pop: Duda Beat, Glória Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza e Lulu Santos.

Samba: Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande dos Pilares.

Rap: Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael.

Global Village

Bossa Nova: Bossacucanova (participação de Cris Delano), Leila Pinheiro, Roberta Menescal e Wanda de Sá.

Soul: Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon.

Jazz: Léo Gandelmann, Jonathan Ferr, Antônio Adolfo e Joabe Reis.

Espaço Favela

Funk: Livinho, MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC Ig e MC PH.

Música Clássica: Nathan Amaral e Orquestra Jovem da Sinfônica Brasileira.

Baile de Favela: Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin O Chris e Tati Quebra Barraco.

Eletrônica:

- Dia 22/9

Palco Mundo

Shawn Mendes, Akon e Ne-Yo

Palco Sunset

Mariah Carey

Espaço Favela

Belo