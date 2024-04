Peter Pan e Pequena Sereia ligados por morte trágica? Teoria faz conexão

Você já parou para pensar no destino da mãe de Ariel, de A Pequena Sereia? A ausência da esposa do Rei Tritão é explicada nas telas, mas uma teoria de fãs vai além — e chega até o universo de Peter Pan.

O que aconteceu com a mãe de Ariel?

O destino da mãe de Ariel é explicado. No filme A Pequena Sereia: A História de Ariel (2008) é mostrada parte da infância da sereia, incluindo a relação com a mãe, a rainha Athena.

Spoiler! Na prequel, a mãe de Ariel é morta por um navio, que a esmaga contra as rochas de uma lagoa onde ela, a filha e o marido costumavam se divertir. A tragédia ocorre quando ela volta para buscar sua caixa de música, que ficou no local.

O Rei Tritão, Ariel (criança) e a Rainha Athena em A Pequena Sereia: A História de Ariel (2008) Imagem: Reprodução/Walt Disney Studios

Onde o Peter Pan entra na história?

O navio que matou a rainha Athena seria o do Capitão Gancho. É o que diz uma teoria publicada no TikTok pelo usuário "its_ivanmars". Confira o vídeo (em inglês) abaixo.

A mãe de Ariel teria aparecido no filme de Peter Pan. Em As Aventuras de Peter Pan (1953), é possível ver uma sereia muito parecida com a rainha Athena na Lagoa das Sereias, que remete ao local onde ela morreu.

A sereia em Peter Pan tem o mesmo esquema de cores de Athena. O cabelo ruivo, a cauda turquesa e o biquíni de conchas são vistos nas duas personagens.

Peter Pan e as sereias na animação de 1953. A teoria diz que a personagem mais à esquerda é a mãe de Ariel Imagem: Reprodução/Walt Disney Pictures

Além disso, a Lagoa das Sereias é um local confirmado no universo Peter Pan. O local está marcado no mapa do Capitão Gancho, e recebe destaque na animação de 1953, sendo assinalada com a fumaça do cigarro do pirata.

A teoria nunca foi confirmada. No entanto, muitos fãs concordaram com o vídeo publicado no TikTok e afirmaram que a especulação faz sentido.

No filme live-action, de 2023, a morte de Athena é explicada de outra forma. No longa, é dito que a rainha morreu pela ação de humanos, o que explica o sentimento do Rei Tritão em relação à superfície. Ariel diz que ela morreu pela mão de "um único humano", o que contradiz a ideia de um navio cheio de piratas.