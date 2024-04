Alerta climão; Deniziane é flagrada assistindo beijo de Matteus e Isabelle

Durante a final do BBB 24 (Globo), Matteus viu Deniziane pela primeira vez após sua ex-affair ser eliminada do reality. No final da edição, o gaúcho se envolveu com Isabelle.

O que aconteceu

Logo no começo da edição, Tadeu Schmidt conversou com os ex-participantes no gramado da casa. Enquanto ele falava com Deniziane, a imagem de Matteus apareceu na tela.

BBB 24: Matteus reage ao ver Deniziane na casa Imagem: Reprodução/Globoplay

Minutos depois, foi a vez da câmera focar em Any. Desta vez, um dos beijos entre Matteus e Isabelle era exibido na TV.

O 'climão' continuou, agora com Matteus. Ao lado de Isabelle, Matteus reviu um de seus beijos com Deniziane.

BBB 24: Matteus reage ao ver beijo com Anny Imagem: Colaboração para Splash, em São Paulo

AI QUE CLIMÃO MARAVILHOSO

VT DA ANNY COM MATTEUS KKKKKKKKKKKKKKK #bbb24 -- Bic Müller ? (@bicmuller) April 17, 2024

A produção separou só os vídeos do matteus beijando deiniziane e depois Isabelle só pra gerar o climão to amando -- ale daminelli (@alessandradam) April 17, 2024

o câmera entregando a torta de climão entre matteus, isabelle e anny com esse vt #BBB24 -- lay ? (@marvelcomwcs) April 17, 2024

