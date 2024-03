Luciana Gimenez sensualiza de lingerie e faz topless com ursinho de pelúcia

Luciana Gimenez, 54, compartilhou novos cliques sexys em suas redes sociais.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (28), a apresentadora publicou em seu perfil no Instagram um álbum esbanjando beleza em fotos seminua com uma pegada rockeira.

Para as imagens, ela elegeu apenas uma calcinha rendada e meia 3/4 pretas, com saltos com spikes. Fazendo topless, Luciana aparece em algumas fotos de costas ou cobrindo os seios com uma mochila de ursinho de pelúcia.