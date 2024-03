Fernanda tem fala indefensável e acaba com esperança de reviravolta final

Uma fala de Fernanda sobre Davi na madrugada de hoje (28) tem repercutido nas redes sociais. "Não vim para bater palma para palhaço. Vai bater continência na casa do caralh*, vai arrumar um emprego de segurança num prédio. É lógico que não vai precisar, ele vai ganhar 3 milhões", disse a sister.

No Central Splash de hoje, Bárbara Saryne disse que Fernanda errou e foi, sim, elitista e indefensável. "Ela poderia ter colocado de outra maneira, mas foi preconceituosa", disse.

Segundo a comentarista, a sister perdeu a oportunidade de entregar uma reta final um pouco mais disputada. "Tinha tudo para encaminhar de uma forma mais emocionante, essa reta final. Principalmente porque a gente sabe que o favoritismo está com o Davi, mas algumas pessoas tinham gostado do posicionamento da Fernanda [no começo do reality]", avaliou. "Quando ela faz isso, não tem como defender".

"Envenena todo o contexto. É uma pena", concorda Chico Barney. "Quanto mais cedo sair a Fernanda, é melhor para ela e para o programa, nessa altura do campeonato — pela temperatura das redes sociais e pelo que ela tem falado".

