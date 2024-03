Condenado por atirar jovem de palco faz show no Rock in Rio; quem é Akon?

Entre as atrações confirmadas nesta semana pela organização do Rock in Rio está o cantor Akon, que se apresenta no dia 22/9, no palco Mundo. Dono de sucessos como "Smack That", "Don't Matter" e "Beautiful", este descendente de senegaleses apareceu para o mundo em 2004, com a música "Locked Up", do álbum de estreia, "Trouble".

O que aconteceu

Em 2007, durante uma apresentação no Dutchess Stadium, em Fishkill, Nova York, Akon ficou irritado com o comportamento de um fã. Naquela época, Antony C. Smith tinha 15 anos de idade.

Akon pensou que o adolescente tivesse jogado algo nele e, sem nem pensar, simplesmente pegou o jovem da plateia, o ergueu do chão e o atirou no meio da multidão. Porém, vídeos postados na internet mostraram que não havia sido o garoto o responsável.

Veja abaixo um dos registros do momento

O cantor foi acusado de assédio em segundo grau e de colocar em perigo o bem-estar de um menor de idade. Akon inicialmente se declarou inocente, mas os vídeos não corroboraram a versão dele.

Em dezembro de 2008, o cantor encarou as consequências legais. Ele se declarou culpado e foi condenado a pagar multa de US$ 350 e a realizar 65 horas de trabalho comunitário relacionado a gangues e violência.

Rap, dance emo

A organização do Rock in Rio também confirmou nesta semana shows do rapper 21 Savage, do produtor de música eletrônica Deadmau5 (ambos no dia 13/9) e da NX Zero (dia 14/9). A banda brasileira foi atração recentemente do festival I Wanna Be Tour.

21 Savage, Deadmau5 e NX Zero, mais três atrações confirmadas para o Rock in Rio 2024 Imagem: Getty Images e Divulgação

O Rock in Rio acontece em setembro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22, e a venda oficial de ingressos começa a partir das 19h do dia 11/4, pela Ticketmaster Brasil. O valor do ingresso será R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada); não há cobrança de taxa de serviço.

Os confirmados até agora