Fernanda desabafa sobre BBB: 'Não vim para bater palma para palhaço'

Fernanda desabafou com Pitel sobre o jogo do BBB 24 (Globo). Ela também mostrou seu incômodo com Davi.

O que aconteceu

A sister desabafou: "Não é possível que eu vim só para isso, para bater palma para palhaço. Não quero mais, não vim para bater palma para palhaço! Comprometimento de c* é uma r*la bem grossa, sai fora. 'É um jogo de comprometimento'. Vai bater continência na casa do c*ralho". Davi destacou que o BBB era um jogo de comprometimento tanto em conversa com Fernanda quanto com as Fadas.

Pitel salientou: "Talvez seja esse comprometimento que levou ele para R$ 3 milhões".

Fernanda insistiu: "Vai arrumar um emprego de segurança num prédio, não f*de". A aliada brincou que ele não vai precisar e a confeiteira pontuou: "Mas é lógico que não vai precisar, ele vai ganhar R$ 3 milhões".

Em conversa com Pitel, Fernanda demonstra incomodo sobre um possível favoritismo de Davi no jogo.



Fernanda: "Não é possível que eu vim só pra isso, pra bater palma pra palhaço. Não quero mais, não vim pra bater palma pra palhaço! Comprometimento de c* é uma rol* bem grossa, sai… pic.twitter.com/9ShCCEzNM3 -- Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 28, 2024

