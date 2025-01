Guaicuru: como é blindado que Brasil deve enviar à fronteira com Venezuela

Devido às novas ameaças do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de invadir a Guiana e anexar a maior parte do respectivo território, rico em petróleo, as Forças Armadas brasileiras escolheram a fronteira com o território venezuelano para realizar o maior exercício militar de 2025.

Pelo mesmo motivo, em 2023 o Exército enviou 28 blindados para a região, devido ao risco de tropas venezuelanas invadirem o Brasil para tomar a Guiana.

Desta vez, a intenção é testar ajustes logísticos no envio dos veículos - já que, no exercício militar anterior, os blindados levaram mais tempo do que o estimado para atravessar o país.

O exercício de 2025 prevê a participação da Força Aérea e da Marinha brasileiras. O contingente não foi fechado e não houve definição dos equipamentos de guerra que serão envolvidos - é muito provável que, a exemplo de 2023, sejam utilizados blindados do modelo Guaicuru, que serve tanto para o transporte de tropas quanto para situações de combate.

Já se sabe que faverá tanque saindo até do Rio Grande do Sul.

Como é o blindado Guaicuru

Da mesma forma que o Humvee nos Estados Unidos, Guaicuru é usado principalmente para o transporte de tropas Imagem: Divulgação

Uma das mais recentes aquisições do Exército, o Guaicuru também é conhecido como LMV-BR ou viatura blindada multitarefa 4x4.

Batizado em homenagem a indígenas guerreiros que habitavam a região Centro-Oeste, o Guaicuru é um blindado com capacidade para cinco pessoas e dedicado ao transporte de tropas. O veículo é fabricado pela IDV, a divisão de veículos militares da Iveco, e tem o mesmo papel do Humvee e dos seus sucessores no exército dos Estados Unidos.

Blindado Guaicuru tem sistema de controle de pressão dos pneus, tração 4x4 e 2,20 m de altura Imagem: Divulgação

Segundo o Escritório de Projetos do Exército, o Guaicuru "possui elevado nível de blindagem", motor a diesel, transmissão automática de seis marchas e capacidade de carga próxima de uma tonelada.

Por falar em motor, o blindado que vai para a fronteira com a Venezuela traz propulsor a diesel com cerca de 220 cv de potência e velocidade máxima de 90 km/h.

O veículo é montado em parte na Itália e finalizado com a parte de equipamentos eletrônicos, controles e aparato militar de armas na fábrica da Iveco em Sete Lagoas (MG).

De acordo com o Exército, o Guaicuru pode ser equipado com metralhadora no teto e tem capacidade para munição de 2 mil cartuchos 7,62 mm, mil cartuchos .50 e 200 granadas calibre 40.

Também pode trazer lançador de granadas e fumaça, enquanto todo o armamento é operado por um atirador, posicionado em pé, no alto do veículo.

*Com informações de reportagem de Felipe Pereira, do UOL