Jato de passageiros voa mais rápido que velocidade do som pela 1ª vez

A startup norte-americana Boom Supersonic anunciou na terça-feira que seu jato XB-1 voou mais rápido que o som durante voo teste sobre o deserto de Mojave, nos Estados Unidos, ampliando as expectativas da companhia de conseguir retomar os voos de passageiros com aeronaves supersônicas.

Os voos supersônicos são comuns em aeronaves militares atualmente, mas as viagens de passageiros que quebram a barreira do som deixaram de ser feitas com a aposentadoria do franco-britânico Concorde em 2003.

Mas a Boom tem planos de desenvolver um sucessor do Concorde chamado overture, capaz de transportar 80 passageiros através do oceano Atlântico em três horas e meia. Isso é praticamente metade do tempo de um voo regular de qualquer companhia aérea pela região.

Segundo o presidente-executivo da Boom, Blake Schooll, as regulamentações são o principal impeditivo atualmente. "Temos uma das regulações mais bobas do mundo que diz que não se pode fazer voos supersônicos sobre terra firme, não importando quão silencioso seja o avião."

"Estamos retomando de onde o Concorde parou. Inicialmente vamos voar pouco abaixo da velocidade do som sobre terra, o que é 20% mais rápido que um Boeing ou Airbus, e quando a aeronave estiver sobre água vamos duas vezes mais rápido", disse o executivo citando que o jato overture será mais econômico de operar que o Concorde.

A companhia concluiu a construção de uma fábrica para o avião no Estado norte-americano da Carolina do Norte e afirma que já tem 130 encomendas e expressão de interesse de companhias aéreas que incluem American Airlines, United Airlines e Japan Airlines.

Porém, anos de pesquisa e desenvolvimento ainda serão necessários para que qualquer voo com passageiro no overture possa ser realizado.