Ações de Hong Kong fecham em alta com expectativa de alívio em tensões comerciais

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong subiram nesta quarta-feira, acompanhando seus pares globais, em meio ao otimismo sobre uma possível diminuição das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos e com o presidente norte-americano, Donald Trump, recuando nos ataques ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

As ações da China, no entanto, fecharam praticamente estáveis.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, saltou 2,37%, atingindo seu maior valor desde 3 de abril.

A confiança do mercado se estabilizou "após um tom mais conciliatório do presidente Trump e o aumento das esperanças de diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China", disseram analistas do OCBC em nota.

Durante uma rodada de perguntas e respostas com repórteres na terça-feira, Trump expressou otimismo de que um acordo comercial com a China poderia reduzir "substancialmente" as tarifas.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que acredita que haverá uma diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China, mas que as negociações com Pequim ainda não começaram e serão "árduas".

Trump também recuou em suas ameaças a Powell após dias de intensas críticas ao chefe do banco central dos EUA por não cortar a taxa de juros.

No entanto, as ações da China oscilaram pouco, já que os investidores permaneceram cautelosos com os desenvolvimentos tarifários em rápida mudança e com a enorme incerteza em torno das perspectivas das relações comerciais bilaterais com os EUA.

No fechamento, o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,1%, enquanto o índice CSI 300 subiu 0,08%.

"Acreditamos que é improvável que qualquer acordo entre a China e os EUA que resulte em tarifas mais baixas aconteça em breve", disseram economistas do Commerzbank em uma nota.

"No curto prazo, será difícil para as empresas norte-americanas encontrarem substitutos para os insumos intermediários chineses. Entretanto, as cadeias de suprimentos provavelmente se ajustarão até certo ponto ao longo do tempo."

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,89%, a 34.868 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,37%, a 22.072 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,10%, a 3.296 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,08%, a 3.786 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,57%, a 2.525 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 4,50%, a 19.639 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,97%, a 3.832 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,33%, a 7.920 pontos.

(Por redação de Xangai)