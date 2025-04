Audiência do filme 'Conclave' cresce 280% após a morte do papa Francisco

O filme Conclave, de 2024, viu sua audiência aumentar 283% no streaming desde segunda-feira, 21, dia da morte do Papa Francisco. No dia 20, o longa de Edward Berger contava 1,8 milhão de minutos assistidos; nesta terça, 22, o número havia subido para 6,9 milhões, de acordo com a empresa de levantamento de dados Luminate. Nos últimos dois dias, o filme foi também o mais visto pelos brasileiros na plataforma Prime Vídeo.

O longa, baseado no livro de Robert Harris, narra um conclave, ou seja, a escolha de um novo papa e mostra as negociações e diálogos entre cardeais da Igreja Católica durante o processo. A produção foi indicada a oito categorias no Oscar de 2025, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator (Ralph Fiennes) e Melhor Atriz Coadjuvante (Isabella Rossellini).

A produção de Edward Berger acabou por levar a estatueta na categoria de Melhor Roteiro Adaptado. O filme também recebeu destaque na premiação da Academia em áreas técnicas, como figurino, direção de arte e montagem.

Já Dois Papas, do brasileiro Fernando Meirelles, narra um encontro entre o cardeal Bergoglio e Bento XVI no Vaticano. O papa confidencia ao argentino o desejo de renunciar e sugere que o cardeal poderia ser um bom substituto para ele, apesar das dúvidas que mantém com relação à sua atuação na Igreja Católica.

Os números relativos ao longa também dispararam desde segunda-feira. A produção foi de 290 mil minutos no dia 21 a 1,5 milhão de minutos em menos de 24 horas, um aumento de 417%.

Nas telas

Papas e suas histórias, assim como olhares sobre o conclave, têm sido temas recorrentes do cinema e da televisão, desde cinebiografias até visões irreverentes, como a de Nani Moretti em Habemus Papam, em que um psicanalista entretém os cardeais após o sumiço do papa recém-eleito, vivido por Michel Piccoli.

A trajetória de Francisco foi narrada em diferentes documentários, como Um Homem de Palavra, de Wim Wenders, sobre as ideias reformistas do papa (disponível na Max); Perguntando ao Papa, em que dez jovens vão ao Vaticano para conhecer o pontífice (Disney +); e O Papa de Todos, que narra sua vida (Prime Video).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.