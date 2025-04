Silêncio em meio à multidão: a despedida do papa na praça São Pedro

O sol deu as caras no céu de uma Roma que passou dias meio nublada, com nuvens encobrindo a cidade e a notícia da morte de Francisco encobrindo os corações. Às 9h em ponto, a praça São Pedro — que já estava cheia — silenciou. O sino começou a tocar. Aquele som grave, solene, ressoou como uma marcha fúnebre e acompanhou a procissão no seu percurso final.

O caixão simples de madeira — escolha do próprio Francisco, que sempre pregou a humildade — foi transportado aberto nos ombros de 14 assistentes do Vaticano. Eles seguiram, com passos lentos, o trajeto entre a Casa Santa Marta e a Basílica de São Pedro. Ao longo do caminho, seis cantores da Capela Sistina entoaram a Ladainha de Todos os Santos, entre antífonas e salmos, preenchendo o ar com uma beleza austera.

Parte da imprensa acompanhou o rito do alto do Braço de Carlo Magno, localizado na lateral direita da Praça São Pedro. Dali, era possível ver a multidão em silêncio.

Quando a procissão chegou ao centro da praça e começou a subir as escadas em direção à entrada da basílica, foi impossível não pensar na cena gravada na memória do mundo: Francisco que subia aquelas escadas sozinho, em 27 de março de 2020, durante os dias mais sombrios da pandemia de coronavírus, para levar esperança a uma humanidade ferida.

Agora, o mundo parou outra vez — mas, desta vez, para se despedir dele.

Quando o último da fila da procissão entrou na basílica, os sinos se calaram. No lugar do som metálico, um aplauso comovido rompeu o silêncio e tomou conta daquela praça que será sempre de Francisco.

Todo o rito durou cerca de 1h20. Às 11h (6h no horário de Brasília), a entrada foi liberada ao público para o velório. O corpo permanecerá exposto na Basílica de São Pedro até sábado, quando será celebrada a Missa das Exéquias, às 10h (5h no Brasil), presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re.

O sepultamento acontecerá na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma — uma escolha que reflete mais uma vez seu desejo por simplicidade e proximidade com o povo.