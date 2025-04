BC do Japão pede a bancos do país que fiquem atentos a riscos de políticas comerciais

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - Os bancos japoneses devem monitorar vários riscos associados aos altos níveis de incerteza sobre as políticas comerciais globais, disse o Banco do Japão nesta quarta-feira, à medida que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm abalado os mercados financeiros nas últimas semanas.

"O sistema financeiro do Japão tem mantido a estabilidade em geral", disse o banco central japonês em um relatório semestral.

Mas desde o início de abril, "a incerteza tem aumentado em relação à formulação de políticas comerciais e outras políticas econômicas em cada jurisdição, riscos geopolíticos e desenvolvimentos nos mercados financeiros globais", disse o Banco do Japão.

Trump anunciou tarifas sobre a maioria dos principais parceiros comerciais dos EUA em 2 de abril.

"As instituições financeiras precisam estar atentas à materialização de vários riscos", afirmou, observando que os preços de suas participações acionárias podem oscilar, enquanto o potencial de inadimplência entre seus clientes corporativos pode aumentar.

Uma recuperação econômica moderada tem levado a uma desaceleração no aumento de falências e inadimplências, mas uma maior incerteza sobre as políticas comerciais globais pode prejudicar as posições financeiras das empresas, disse o banco central no relatório.

O mais recente relatório também apontou a crescente exposição dos bancos japoneses a instituições não bancárias estrangeiras por meio de fundos de investimento e empréstimos a fundos de private equity e de dívida, enquanto os hedge funds estrangeiros também estão aumentando os investimentos em ações e títulos japoneses.

O vínculo mais forte entre os bancos japoneses e as instituições não bancárias estrangeiras sugere que o sistema financeiro do Japão pode ter se tornado mais suscetível a flutuações nos mercados globais e à influência do setor estrangeiro não bancário, tanto direta quanto indiretamente, disse o relatório.