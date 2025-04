Truque da ventilação no modo 'temperatura máxima' é aliado se motor ferver

Do UOL, em São Paulo (SP)

Nesta semana, o programa Carona alerta, no quadro Autosserviço, para o risco de superaquecimento do motor e o que fazer, emergencialmente, se ele "ferver".

A orientação inicial é, se for possível, parar o veículo, desligar o motor e acionar o socorro mecânico.

Outra dica que ajuda a arrefecer o motor é ligar a ventilação interna no máximo e regular a temperatura máxima do sistema de climatização do veículo.

EX90, SUV elétrico de 7 lugares da Volvo

Volvo EX90 traz acabamento de luxo e tração integral, totalmente elétrica Imagem: Reprodução

Esta edição do Carona também traz detalhes e suas primeiras impressões ao volante do EX90, SUV elétrico com sete lugares e porte grande da Volvo.

Com preço sugerido de R$ 849.990, o utilitário esportivo de luxo traz construção e dimensões diferentes daquelas da sua variante híbrida o XC90 - que acaba de ser reestilizado no mercado brasileiro.

Trazendo design minimalista e dianteira fechada, por ser um veículo elétrico, o EX90 mede 5,03 m de comprimento, 1,96 m de largura e sete lugares. Com a terceira fileira de assentos levantada, a capacidade do porta-malas é de 310 litros.

Equipado com um motor elétrico em cada eixo, o lançamento da marca sueca rende 517 cv de potência e 92,7 kgfm de torque, com aceleração de zero a 100 km/h em 4,9 segundos, conforme a fabricante.

A autonomia com uma carga completa é de 459 km, de acordo com a medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), enquanto a recarga de 10% a 80% em eletroposto com corrente contínua pode ser completada em cerca de 30 minutos.

O EX90 traz tecnologias avançadas de condução semiautônoma e interior quase sem botões físicos - a maioria dos comandos é realizada por meio da central multimídia com tela tátil de 14,5 polegadas com Google e conexão 5G nativos.

Geely volta em parceria com Renault

SUV elétrico EX5 será o primeiro veículo da Geely lançado no Brasil em parceria com a Renault Imagem: Jorge Moraes/UOL

Esta edição destaca, ainda, o retorno da Geely, marca chinesa dona da Volvo, ao mercado brasileiro.

Após uma rápida passagem pelo país entre 2014 e 2016, a empresa retoma suas atividades no Brasil em parceria com a Renault - que será responsável por toda a operação local, incluindo a nomeação de concessionários.

O primeiro veículo da marca asiática a ser comercializado aqui é o SUV médio 100% elétrico EX5, com lançamento marcado para julho - o preço ainda será anunciado.

Inicialmente o veículo estará disponível em 23 concessionárias da Geely, localizadas em 18 cidades. Os planos são de expandir a rede de pontos de venda e pós-venda para 105 revendedores a médio prazo.

Modelo global da Geely, o EX5 traz motor com 217 cv de potência e 32,6 kgfm de torque. No Brasil, será disponibilizado com bateria de 60,2 kWh de capacidade e autonomia em torno de 450 km.

Quanto às dimensões, o EX5 mede 4,62 m de comprimento, 1,9 m de largura, 1,67 m de altura e 2,75 m de distância entre-eixos. Ao menos inicialmente, o veículo virá importado da China - a Renault informa que, futuramente, poderá montar veículos da Geely no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR).

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes responde a perguntas da audiência sobre o mercado automotivo.