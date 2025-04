Atividade empresarial da zona do euro fica estagnada em abril, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - O crescimento empresarial da zona do euro estagnou este mês, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, com a contração da atividade no setor de serviços e a continuação da desaceleração prolongada no setor industrial.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar para a zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 50,1 este mês, de 50,9 em março. Ele ficou pouco acima da marca de 50 que separa crescimento de contração, e abaixo da estimativa de 50,3 em uma pesquisa da Reuters.

"O setor de serviços se transformou em um pouco de estraga prazeres", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

"A atividade encolheu em vez de crescer, o que vinha acontecendo quase continuamente desde fevereiro de 2024. Isso empurrou toda a economia para o território da estagnação."

O PMI do setor de serviços caiu de 51,0 para 49,7, contra expectativa de um declínio mais modesto para 50,5. O otimismo entre as empresas de serviços despencou, com o índice de perspectivas de negócios caindo de 57,8 para 53,1, o mais baixo desde meados de 2020, quando a pandemia de Covid-19 estava se tornando cada vez mais forte no mundo.

A atividade industrial, em declínio há quase três anos, registrou alguma melhora. O PMI do setor subiu de 48,6 para 48,7, um recorde de 27 meses, contra expectativa na pesquisa da Reuters de 47,5.

Um índice que mede a produção, que alimenta o PMI Composto, saltou de 50,5 para 51,2, o seu ponto mais alto em quase três anos.

"A indústria parece estar se mantendo melhor do que o esperado. Apesar de os EUA terem introduzido tarifas gerais de 10% e tarifas sobre automóveis de 25% no início de abril, a maioria dos fabricantes da zona do euro não está muito intimidada", disse de la Rubia.

"Em vez de cair em um precipício, eles aumentaram a produção pelo segundo mês consecutivo, e de forma ainda mais robusta do que em março."

(Reportagem de Jonathan Cable)