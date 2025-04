China diz que plano para impulsionar serviços financeiros internacionais aumentará uso do iuan

PEQUIM (Reuters) - O plano da China de facilitar os serviços financeiros internacionais ajudará a promover um maior uso internacional do iuan, disse uma autoridade sênior do banco central nesta quarta-feira, em um momento em que as tensões comerciais globais se intensificam.

O banco central publicou um plano nesta semana incentivando as empresas estatais a priorizarem o uso do iuan em pagamentos e liquidações à medida que expandem suas atividades no exterior.

Os anúncios foram feitos depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou as chamadas tarifas "recíprocas", que abalaram o comércio global e agitaram os mercados financeiros.

Lu Lei, vice-presidente do Banco do Povo da China, disse a repórteres em Pequim que o ambiente externo se tornou mais complexo e que as forças que impulsionam o crescimento econômico global são insuficientes, enquanto o protecionismo se intensifica.

"O sistema de comércio multilateral foi bloqueado. As barreiras tarifárias aumentaram. Isso afetou a estabilidade da produção global e das cadeias de suprimentos e prejudicou o ciclo econômico internacional."

Lu pediu às empresas chinesas que acelerem os investimentos no exterior, acrescentando que as melhorias nos serviços financeiros internacionais ajudarão a impulsionar o uso do iuan no comércio e nos investimentos.

O presidente da China, Xi Jinping, visitou este mês três países do sudeste asiático em um movimento para reforçar os laços regionais, pedindo aos parceiros comerciais que se oponham à intimidação unilateral.

O iuan permaneceu em março como a quarta moeda mais ativa do mundo para pagamentos globais em valor, com uma participação de 4,13%, de acordo com o serviço de mensagens financeiras Swift.

Um conjunto separado de dados mostrou que o uso internacional do iuan atingiu um recorde de US$724,9 bilhões no mês passado, respondendo por 54,3% de todas as atividades internacionais da China, informou o órgão regulador de câmbio do país na terça-feira.

(Reportagem de Kevin Yao e redação Pequim)