Bispo paulista ajuda a organizar funeral e conclave

O brasileiro dom Ilson de Jesus Montanari, de 65 anos, natural de Sertãozinho (SP), é, desde 2020, o vice-camerlengo da Igreja Católica e do Vaticano. Ou seja, é o segundo na hierarquia de religiosos que assumiram as funções administrativas após a morte do papa Francisco. Ele está abaixo apenas do camerlengo, cardeal Kevin Joseph Farrell, nomeado por Francisco em 2019.

É função do camerlengo cuidar e administrar os bens e direitos temporais da Igreja durante a Sé Vacante e de verificar a morte do papa. Funcionários diretos do pontífice, os camerlengos são responsáveis, por além dos ritos funerários após a morte do líder da Igreja, também por convocar o conclave, reunião que vai eleger o sucessor de Francisco.

Dom Ilson cumpre ainda as funções de secretário do Colégio dos Cardeais - conjunto de prelados da Igreja Católica - e do Dicastério para os Bispos, responsável pela nomeação e formação de novos bispos.

Carreira

O padre paulista foi ordenado em 1989, em Ribeirão Preto, cidade em que estudou Direito, Economia e Filosofia. Cursou ainda Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, em 1985. Depois de exercer várias funções na Arquidiocese de Ribeirão Preto nas décadas seguintes, como a de professor de Teologia, chanceler e coordenador de pastoral, dom Ilson retornou a Roma em 2002 para cursar Teologia Dogmática, também na Pontifícia Universidade Gregoriana.

Em 2008, ele se tornou oficial na Congregação para os Bispos e, três anos depois, foi nomeado pelo papa Bento XVI Capelão de Sua Santidade, uma distinção em reconhecimento aos serviços prestados por um sacerdote à Igreja.

Já sob o papado de Francisco, ele foi nomeado secretário do Dicastério para os Bispos em 2013 e recebeu do arcebispo da Arquidiocese de Ribeirão Preto, dom Moacir Silva, a ordenação episcopal, tornando-se bispo.

A nomeação como secretário do colégio dos cardeais pelo papa Francisco veio no ano seguinte. O conclave para a escolha de um novo papa é um dos eventos que reúne o colégio dos cardeais.

