Ratinho dispensa mãos no volante e vira 'passageiro' de Tesla em Orlando

O apresentador Carlos Massa, do Programa do Ratinho (SBT), surgiu em um vídeo nas redes sociais ao volante de uma Tesla Cybetruck - picape 100% elétrica que virou queridinha dos famosos ao redor do mundo.

Na gravação, Ratinho diz que o veículo é emprestado e, rumo a um shopping de Orlando, na Flórida (EUA), coloca à prova o o sistema de condução semiautônoma da montadora comandada pelo bilionário Elon Musk.

O apresentador chega a tirar as mãos do volante - nos Estados Unidos, a tecnologia utilizada pela Tesla permite ao veículo rodar praticamente sozinho em rodovias previamente mapeadas. bastando colocar o endereço no navegador GPS e manter a atenção na via.

O que aconteceu

Ratinho publicou um vídeo em suas redes sociais "ao volante" de uma Tesla Cybertruck. Apesar de estar sentado no banco do motorista, o apresentador passa alguns segundos sem dirigir o carro, e sim observado o modelo dirigir por si só.

Isso foi possível devido ao sistema Full Self-Driving, da Tesla, que - apesar de necessitar a atenção do condutor - é capaz de guiar o veículo sem auxílio de ninguém em rodovias já previamente mapeadas - a tecnologia, portanto, não funciona no Brasil e em outros países.

"Olha, o carro dirige sozinho. Eu estou indo agora para um shopping, coloquei o endereço do shopping e não faço mais nada. Simplesmente eu ando aqui com o carro, que dirige completamente sozinho", diz Ratinho.

Picape da Tesla, a Cybertruck começou a ser comercializada nos Estados Unidos em 2024. Elétrica, a picape pode alcançar em uma carga até 560 km de autonomia e, em sua versão mais potente, é capaz de chegar a 845 cv, trazendo três motores e tração integral.

