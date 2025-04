Centenária, Belas Artes nasceu para tornar São Paulo polo cultural do país

Na época em que Pedro Augusto Gomes Cardim fundou a então Escola de Belas Artes e outras instituições culturais da cidade, ele dizia que "São Paulo precisa ser o polo cultural do Brasil". É o que conta Patrícia Gomes Cardim, diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes, a quarta geração da família Cardim à frente da instituição. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Ele dizia -- eu tenho os diários dele --, que São Paulo era um bocejar sem fim, um tédio. Essa era a dor dele.

Patrícia Gomes Cardim, diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes

O Belas Artes foi fundado em 1925. O nome era Escola de Belas Artes. Hoje, a instituição tem cerca de 8.000 alunos, distribuídos em cerca de 60 cursos de graduação, pós-graduação e ensino à distância, nas áreas de artes, design, comunicação, arquitetura, moda e negócios. São três campi em São Paulo e um em Votorantim (SP).

Amigos dos modernistas

Pedro Augusto Gomes Cardim fundou a Escola de Belas Artes, em 1925 Imagem: Acervo pessoal

Gomes Cardim teve papel importante no cenário cultural da cidade de São Paulo. Ele se envolveu ativamente na criação do Theatro Municipal, do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, da Academia Paulista de Letras e da Companhia Dramática de São Paulo.

Era amigo dos modernistas. Ele convivia com Mario de Andrade, Anita Mafaltti e Tarsila do Amaral, alguns dos modernistas da Semana de Arte de 1922. "A gente o chama de 'o sonho e o trabalho', porque ele sonhava grande, mas trabalhou muito. Era uma pessoa de bastidores", declara Patrícia.