O que é a Cátedra de São Pedro, trono de madeira de onde papa 'governa'

É comum ouvirmos que o papa está no trono de Pedro. A expressão se refere ao lugar de autoridade do papa como sucessor de São Pedro, primeiro líder da Igreja.

O que aconteceu

Também chamado de Cátedra de São Pedro, o trono, localizado na Basílica de São Pedro, em Roma, é uma relíquia histórica e espiritual. Ele simboliza não apenas um assento físico, mas o poder de ensinar, guiar e unir os fiéis em nome de Cristo, de acordo com o catolicismo. "Trata-se de um trono de madeira que, segundo a tradição, foi ocupado por São Pedro. Simboliza a missão que Jesus confiou a ele para guiar a Igreja", afirma dom André dos Santos, presidente da Academia Brasileira de Hagiologia.

Cátedra é sinal de autoridade. Representa o ensino e o cuidado espiritual confiado a Pedro e a seus sucessores. "Cátedra significa cadeira, assento de honra, usado por quem tem autoridade. É, portanto, o símbolo da autoridade e do magistério do bispo. Daí a origem do nome catedral, igreja-mãe, sede permanente do pastor", afirma Santos.

Papa não senta ao trono literalmente, mas expressão é tida como simbolismo. "Na doutrina católica, refere-se ao momento em que o papa, como sucessor de São Pedro e líder supremo da Igreja, pronuncia-se sobre questões de fé ou moral com autoridade infalível. Essa infalibilidade é garantida, segundo a fé católica, pelo Espírito Santo que guia o papa", afirma o teólogo.

Papa Francisco visitou trono de Pedro

O papa Francisco teve um encontro com a Cátedra de Pedro. De acordo com o Vatican News, em outubro do ano passado, o pontífice visitou a obra após a missa de abertura da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos.

Após restauração, o assento tradicionalmente atribuído a São Pedro foi temporariamente removido do relicário e apresentado ao pontífice. Construída entre 1657 e 1666, a obra envolve o antigo trono, criando uma cena em que o Espírito Santo paira sobre a cátedra, sustentada simbolicamente por quatro doutores da Igreja.

A restauração faz parte da preparação para o jubileu. Os trabalhos atuais visam preservar a integridade da obra durante as celebrações especiais da Igreja Católica.

O gesto reforça o elo com Pedro. Na ocasião, a Sala de Imprensa da Santa Sé informou que o papa pôde observar a relíquia com atenção, reforçando sua missão como sucessor de Pedro.