Velório de Francisco é aberto; 20 mil pessoas devem se despedir do papa

Do UOL, em São Paulo

Uma multidão de fiéis faz fila para se despedir do papa Francisco na Basílica de São Pedro.

O que aconteceu

Velório foi aberto ao público às 6h (no horário de Brasília). Cerca de 20 mil pessoas esperavam o corpo do papa chegar na Basílica de São Pedro, segundo o Vaticano.

Caixão será fechado às 15h de sexta-feira (25), informou o Vaticano. O rito de fechamento será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell. No sábado (26), o cardeal italiano Giovanni Battista celebra a missa de corpo presente, uma cerimônia de despedida. Após o sepultamento de Francisco, haverá nove dias de luto e orações.

Funcionários do Vaticano, freiras, bispos e autoridades foram os primeiros a se despedir do pontífice. Ontem, o corpo de Francisco foi exposto pelo Vaticano na Casa Santa Marta, onde o papa recebeu orações e as últimas homenagens de religiosos e autoridades. Além dos membros da igreja mais próximos, o presidente da Itália, Sergio Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, visitaram o corpo.