TJ-SP bloqueia R$ 469 milhões em ação contra banqueiros suspeitos de fraude

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de até R$ 469 milhões em uma investigação contra um grupo de banqueiros e executivos de empresas acusados de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As ações envolvem uma instituição financeira investigada na Lava Jato.

O que aconteceu

A Polícia Civil de São Paulo cumpre 11 mandados de busca e apreensão nesta manhã. A operação foi autorizada pelo Tribunal de Justiça para investigar suspeitas de fraudes que teriam sido realizadas pelos banqueiros Nelson e Norberto Pinheiro. O UOL entrou em contato com a advogada de Nelson Pinheiro, mas até o momento não obteve retorno.

Os irmãos Pinheiro estão entre os principais alvos Operação Floresta Devastada. Segundo a investigação, as fraudes começaram em 2016 e em 2019 foi registrado um pedido de recuperação judicial.

Eles são os fundadores do banco BMC. Ambos abriram novas empresas no Brasil e no exterior e são acusados por credores de darem calote milionário em clientes que mantinham aplicações com eles

Eles deram calote de cerca de R$ 100 milhões em clientes, segundo o UOL apurou. Depois disso, Nelson entrou com pedido de recuperação judicial das empresas de seu grupo — o que, de acordo com as investigações, seria uma forma de utilizar o Judiciário para evitar o pagamento dos credores que investiram dinheiro nas instituições dele e de sua família.

Grupo enviou recursos de investimentos de clientes para offshore em Belize. Segundo a investigação, os ativos nunca foram devolvidos para os donos.

Operação contra fraude bancária

Ação quer localizar e apreender obras de arte, joias, dinheiro, documento de sociedade ocultas, celulares e eletrônicos.

Investigação teve início após ofício da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo ao Ministério Público de São Paulo. O objetivo era que fossem adotadas providências por supostas condutas ilícitas em um pedido de recuperação judicial.

MP de São Paulo encaminhou à polícia informações de que os investigados Nelson Pinheiro e o Grupo Brickel desviaram e ocultaram ativos para prejudicar credores. MP pediu a instauração de um inquérito policial para apurar crime de estelionato e outras ações que teriam ocorrido desde 2016.

Em 2016, após a repercussão do escândalo do Panamá Papers, a investigação apurou uma transferência suspeita com a família Pinheiro. Os investigações apontam que foi realizada transferência não autorizada entre o FPB Bank [instituição panamenha associada aos investigados] para a Infinti Investment [que também seria de Nelson, conforme a investigaçaõ], com sede em Belize — o que gerou prejuízos para os clientes do banco.

No mesmo ano, Polícia Federal havia identificado indícios de operações irregulares envolvendo o FPB Bank no Brasil, diz a investigação. Agentes colheram depoimentos de pessoas que afirmaram ser vítimas de Nelson Nogueira e do Grupo Brickell.

Apontado como vítima, um funcionário de Pinheiro afirmou que a empresa Infiniti era utilizada para ocultar ativos desviados. Segundo este funcionário, em 2018 a recuperação extrajudicial foi utilizada como estratégia para blindar o patrimônio de Pinheiro. A polícia também ouviu outros depoimentos de clientes de Pinheiro que teriam sido convencidos a migrar seus investimentos sob promessa de retornos financeiros.

Vítimas afirmam que Pinheiro usada estruturas complexas e transações internacionais para dificultar localização dos bens. As testemunhas também apontaram o envolvimento de familiares do banqueiro nas fraudes.

Inquérito policial apontou existência de "esquema sistemático de fraudes". A investigação aponta o uso de empresas offshore, estruturas societárias e manobras para ocultação patrimonial e "dilapidação dos direitos dos credores".

Depoimento de uma das vítimas indica que após romper sociedade com o irmão, Pinheiro estruturou o Grupo Brickell. O grupo foi criado de forma integrada ao FPB Bank, que realizava operações no Brasil com supervisão de Nelson e familiares. As ações suspeitas incluem a venda de uma mansão de alto padrão em São Paulo.

Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) foi acionado. Órgão apresentou relatório detalhado com histórico de transações financeiras desde o período em que os fatos começaram a ser investigados. Segundo a polícia, documento do Coaf mostra que FPB Bank era instituição financeira utilizada para lavagem de dinheiro.