Colheita da soja 2024/25 segue atrasada, com 3,2% da área no País, diz Conab

Brasília, 28 - A colheita de soja da safra 2024/25 segue atrasada no Brasil. Avançou apenas 2 pontos porcentuais da semana passada para esta, atingindo 3,2% da área semeada. As informações foram divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra. Em relação a igual período da safra 2023/24, quando 8,6% da área já havia sido colhida, há atraso de 5,4 pontos porcentuais. Os trabalhos de campo estão mais avançados no Paraná, onde 10% da área já foi colhida, seguido por Mato Grosso do Sul (4%) e Mato Grosso (3,6%).Em relação à semeadura da oleaginosa, a Conab informou que a área plantada alcançava, até o domingo, 26 de janeiro, 99,2% do previsto em 2024/25, avanço de 0,3 ponto porcentual em comparação com a semana anterior e atraso de 0,2 ponto porcentual em comparação com igual período da safra passada. Os Estados de Maranhão, Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda têm de concluir o plantio de soja da safra 2024/25.Quanto ao milho verão 2024/25, a colheita também está atrasada na comparação anual, tendo atingido, até a segunda-feira, 6,3% da área plantada, avanço de 1,9 ponto porcentual em comparação com a semana anterior. Em relação a igual período da safra passada, quando 10,4% da área havia sido colhida, há atraso de 4,1 pontos porcentuais. Rio Grande do Sul é o Estado mais avançado na retirada do cereal do campo, com 25% da área colhida.A semeadura do milho verão 2024/25 no País evoluiu 2,1 pontos porcentuais até domingo, em comparação com a semana anterior, alcançando, agora, 93,1% da área prevista. Em comparação com igual período da safra 2023/24, os trabalhos estão 0,7 ponto porcentual adiantados. Maranhão, Piauí, Bahia e Rio Grande do Sul ainda semeiam as lavouras do cereal.Já o plantio de milho de inverno 2024/25 atingia 1,4% da área prevista, atraso de 8,9 pontos porcentuais em relação à safra passada e avanço semanal de 0,9 ponto porcentual. O cultivo do cereal começou pelo Paraná (3%), Mato Grosso do Sul (2%) e Mato Grosso (1,2%).O plantio de algodão da safra 2024/25 alcançava no domingo 46,3% da área prevista, avanço de 7,2 pontos porcentuais em comparação com o domingo anterior. Em relação a igual período da safra 2023/24, porém, há atraso de 30,7 pontos porcentuais. Mato Grosso do Sul e Piauí já concluíram os trabalhos de campo, enquanto em Mato Grosso, principal produtor da fibra, o plantio atingia na segunda 33,5% da área prevista.Tanto o atraso na semeadura de algodão quanto na de milho safrinha devem-se à colheita mais lenta de soja, já que os produtos são cultivados em sistema de rotação de culturas após a retirada da soja do campo.Quanto ao arroz 2024/25, o plantio alcançava, até domingo, 98,2% da área prevista, ou 1,7 ponto porcentual mais na comparação com a semana passada e avanço de 0,5 ponto porcentual na comparação com igual período da safra 2023/24. A colheita do cereal também começou, com 0,9% da área prevista já retirada do campo, avanço de 0,4 ponto porcentual. Em igual período da safra passada, 1,77% da área havia sido colhida, ou 0,8 ponto porcentual a mais. No Rio Grande do Sul, Estado que concentra 80% da produção nacional, a colheita da safra nova ainda não foi iniciada.Por fim, a Conab informou que o plantio de feijão primeira safra 2024/25 atingia, até a segunda, 84,2% da área prevista, ou 5,7 pontos porcentuais mais em comparação com o domingo passado. Em comparação com igual período de 2023/24, há atraso de 1 ponto porcentual. A colheita de feijão alcançava 39% da área plantada, avanço de 6,5 pontos porcentuais na comparação com o domingo anterior e de 10,9 pontos porcentuais em relação ao ano-safra anterior. Paraná já colheu 83% das lavouras, seguido por Santa Catarina, com 47,1% da área colhida, e Rio Grande do Sul, com 35%.