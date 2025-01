Lula não deu resposta aos EUA após Trump provocar Brasil; vídeo é antigo

Um vídeo compartilhado nas redes sociais como se fosse recente engana ao atribuir ao presidente Lula (PT) algumas declarações supostamente direcionadas a Donald Trump, que insinuam se tratar uma resposta ao mandatário norte-americano.

A fala do petista, porém, foi dada em 2022, quando nem ele nem Trump estavam na presidência de seus países.

O que diz o post

A publicação contém o seguinte texto: "Lula manda resposta afiada para os Estados Unidos".

Abaixo, há um vídeo com declarações de Lula em tom crítico aos Estados Unidos. Há frases como "Quero que eles me tratem com o respeito que o Brasil merece", "O que os EUA precisam aprender é que o Brasil não é serviçal deles" e "Nós não somos quintal de ninguém". Não há qualquer menção a Trump ou à data e ao contexto no qual as declarações foram dadas.

O post, publicado na última sexta (24), tenta ligar as falas de Lula às declarações dadas por Trump na semana passada, logo após voltar à Casa Branca. O presidente dos EUA disse que "Nós não precisamos deles", referindo-se ao Brasil e à América Latina.

Por que é falso

Frases de Lula foram ditas em janeiro de 2022. O UOL Confere pesquisou no Google uma das declarações do petista (aqui) e verificou que ela e as demais citadas nas peças desinformativas foram dadas durante uma entrevista coletiva em 19 de janeiro de 2022 - portanto, quando nem Lula nem Trump eram presidentes de Brasil e EUA, cujos respectivos mandatários eram Jair Bolsonaro e Joe Biden. Na ocasião, o então pré-candidato Lula concedeu uma entrevista coletiva a veículos independentes de imprensa (aqui e abaixo, a partir de 44min).

Petista falou sobre relação com EUA caso fosse eleito. Questionado sobre o tema, Lula falou de seu bom relacionamento com George W. Bush e Barack Obama, presidentes dos EUA quando ele estava no Palácio do Planalto. Ele ressaltou a soberania brasileira e disse que "da mesma forma que o Brasil respeita a política externa dos Estados Unidos nós queremos que eles respeitem a política externa do Brasil" (aqui). As publicações enganosas retiraram este contexto original.

Lula criticou postura de Bolsonaro. Na mesma entrevista, o petista citou o caso do então presidente do Brasil, que bateu continência à bandeira dos EUA durante uma cerimônia em maio de 2019 (aqui), como algo que o país não deveria seguir: "Se o Brasil tiver um presidente que fica batendo continência para a bandeira americana, ou rastejando-se de quatro aos pés de um presidente como o Trump, o Brasil não vai a lugar nenhum".

Governo federal minimizou declaração de Trump. Integrantes do governo Lula entenderam que a fala do presidente norte-americano reflete a visão de mundo já manifestada por ele ao longo dos últimos anos (aqui). Trump disse esperar uma "grande relação" com o Brasil, mas alertou que os brasileiros "dependem da economia americana".

Deportação de imigrantes brasileiros dos EUA causou tensão. O governo Lula reclamou de "desrespeito aos direitos fundamentais" por parte dos EUA ao algemar brasileiros deportados (aqui). O avião do governo norte-americano que transportou 88 brasileiros pousou em Manaus após apresentar problemas técnicos. A FAB (Força Aérea Brasileira) finalizou o trajeto, com destino final no aeroporto de Confins (MG) (aqui)..

Viralização. Uma publicação no Instagram tinha mais de 71,6 mil visualizações e 4,8 mil curtidas até a tarde desta segunda (27).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Reuters.

