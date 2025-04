Futuros do S&P 500 e do Nasdaq sobem com progresso em negociações comerciais entre EUA e Japão

(Reuters) - Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq subiam nesta quinta-feira, com os investidores avaliando com cautela as negociações tarifárias entre os Estados Unidos e o Japão na última sessão da semana, recuperando algum terreno após perdas acentuadas no pregão anterior.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o país fez "grande progresso" nas negociações com o Japão, uma das primeiras rodadas de discussões presenciais desde que sua imposição de tarifas sobre importações abalou os mercados e fomentou temores de recessão.

Os investidores acompanharão de perto todas as negociações com dezenas de países nas próximas semanas para obter mais clareza sobre o tamanho e o escopo das tarifas sobre parceiros e setores específicos.

Os resultados positivos da TSMC também contribuíam para os ganhos das ações de chips dos EUA, que haviam caído na sessão anterior depois que a Nvidia sinalizou custos acentuados com as novas restrições às suas exportações de chips para a China.

As ações da TSMC listadas nos EUA saltavam 3,6% nas negociações pré-abertura, enquanto a Nvidia subia 1,3% depois de cair quase 7% na quarta-feira.

No entanto, destacando os desafios do setor, a Intel perdia 1,8% após relatos de que a empresa precisará de uma licença para vender alguns de seus avançados chips de inteligência artificial para a China.

O futuro do S&P 500 subia 0,4%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,76%, e o futuro do Dow Jones recuava 1,12%.

Os índices registraram quedas acentuadas após o aviso da Nvidia na quarta-feira.

As perdas se aprofundaram depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, alertou que as políticas tarifárias de Trump correm o risco de aumentar a inflação e enfraquecer o crescimento econômico.

Powell disse que as autoridades precisam de mais clareza antes de ajustar a política monetária.

"Com Trump tendo demonstrado maior tolerância à turbulência do mercado do que o previsto e Powell agora se recusando a dar uma ajuda, as ações permanecem vulneráveis", disseram analistas do ING.

Operadores reduziram as apostas de um corte na taxa de juros pelo Fed em maio, agora precificando apenas 13% de chance de uma redução de 25 pontos-base, ante mais de 27% há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Antes do fim de semana prolongado, todos os três principais índices de Wall Street estão no caminho certo para perdas semanais, com o S&P 500 caindo cerca de 1,6%.

Os balanços corporativos continuam em foco, com os resultados da Netflix esperados após o fechamento dos mercados.

(Por Lisa Mattackal em Bengaluru)