Governo Trump anula suspensão de Biden e libera bombas a Israel

Do UOL, em São Paulo*

A Casa Branca do presidente Donald Trump instruiu as Forças Armadas dos Estados Unidos a liberar uma restrição imposta pelo governo Biden sobre o fornecimento de bombas de 2.000 libras a Israel, disse uma fonte da Casa Branca à Reuters no sábado.

O que aconteceu

A medida era amplamente esperada. Biden suspendeu a entrega dessas bombas devido à preocupação com o impacto que elas poderiam ter na guerra de Israel contra o Hamas em Gaza. Um cessar-fogo para interromper a guerra foi acordado recentemente.

A preocupação especial do governo Biden era com o uso de bombas tão grandes na cidade de Rafah. No local, mais de um milhão de palestinos em Gaza se refugiaram.

Também neste sábado, Israel comemorou a libertação de mais quatro reféns que estavam sob posse do Hamas. Com cenas de júbilo em Tel Aviv, onde multidões se juntaram em uma praça pública para assistir à liberação ao vivo em telões.

Três outros reféns foram libertos na semana anterior. As libertações fazem parte de um plano complexo e multifásico de cessar-fogo entre Israel e Hamas, que inclui a liberação de centenas de prisioneiros palestinos.

A liberação de Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy e Liri Albag era muito aguardada por suas famílias. Na casa da família Gilboa, em Petah Tikva, próxima a Tel Aviv, a irmã de Daniela, que tem 15 anos, afirmou que a família nunca perdeu a esperança. "Permanecemos otimistas e fizemos tudo para vê-la aqui de volta, pelo seu retorno", afirmou Noam Gilboa.

Do lado palestino, milhares entoavam cânticos elogiosos ao Hamas enquanto recebiam prisioneiros que foram libertos por Israel. Em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, muitas pessoas carregaram os prisioneiros que foram soltos em seus ombros, em meio a multidões felizes e que esperaram horas para a chegada dos ônibus que traziam os presos.

Ikhlas Balousha, uma mulher que vive no enclave, afirmou que a libertação de seu irmão trouxe alegria. "Um sentimento de dignidade, alegria, um sentimento de vitória, apesar da dor. Um momento em que você poderia ser um mártir, mas graças a Deus, o Senhor dos Mundos, nos permitiu vê-lo", disse ela à Reuters.

*com informações da Reuters