Governo Trump quer expulsar imigrantes usando permissão concedida por Biden

Memorando, obtido pelo The New York Times nesta sexta-feira (24), dá poderes à ICE (Agência de Imigração e Alfândega dos EUA) para deportar rapidamente imigrantes autorizados pelo governo Biden a entrar temporariamente no país.

O que aconteceu

Agentes do ICE foram autorizados a expulsar imigrantes com autorização de entrada temporária por meio de dois programas do governo Biden. Documento foi assinado pelo chefe interino do Departamento de Segurança Interna, Benjamine Huffman.

Republicanos criticaram os programas desde o início. Eles afirmavam que os programas facilitavam a imigração ilegal sob o disfarce de um programa governamental. Cerca de 1,4 milhão de pessoas entraram nos EUA por esses programas desde 2023, que permitiam a permanência no país por até dois anos.

Um funcionário de alto escalão do Departamento de Segurança Interna disse ao NYT que Trump acredita que os programas de Biden nunca foram legais. Em setembro, o vice-chefe de gabinete da Casa Branca e Conselheiro de Política e Segurança Interna, Stephen Miller, afirmou: "eis uma ideia: não transportem milhões de estrangeiros ilegais de estados falidos a milhares de quilômetros até pequenas cidades no coração dos EUA".

Here's an idea: don't fly millions of illegals aliens from failed states thousands of miles away into small towns across the American Heartland. -- Stephen Miller (@StephenM) September 20, 2024

Trump ordenou o fim dos programas de Biden na segunda-feira (20), dia de sua posse. No memorando, enviado quinta-feira (23), agentes da ICE são orientados a analisar migrantes que podem ser deportados sob as deportações rápidas, que contornam os tribunais de imigração. Como parte disso, eles têm poder para revogar as autorizações temporárias dadas pelos programas de Biden.

Defensores de imigrantes e ex-integrantes do governo Biden criticaram o memorando. "Submeter pessoas que seguiram as regras a um processo sumário de deportação é uma traição ultrajante e sem precedentes," disse Tom Jawetz, advogado sênior do Departamento de Segurança Interna na administração Biden, ao The New York Times.