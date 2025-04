Klopp está "muito feliz" na Red Bull, diz seu agente sobre possível interesse do Real Madrid

O agente de Jürgen Klopp garantiu nesta sexta-feira (18) que o ex-técnico do Liverpool está feliz em seu cargo na estrutura de futebol da Red Bull, ao comentar os rumores sobre um possível futuro do alemão no Real Madrid.

"Jürgen está muito feliz com sua nova posição na Red Bull", disse Marc Kosicke à Sky Germany, em meio a especulações sobre uma possível oferta da equipe espanhola.

Klopp (57 anos), ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool, assumiu em janeiro o novo cargo de diretor de futebol do grupo Red Bull, que inclui clubes como o RB Leipzig, na Alemanha, o New York Red Bulls, nos Estados Unidos, e o Bragantino, no Brasil.

Este é o primeiro trabalho do técnico alemão desde que deixou o Liverpool em junho de 2024, onde marcou uma era a partir de sua chegada em 2015, levando o time ao título europeu em 2019 e da Premier League em 2020.

O técnico do Leipzig, Zsolt Low, disse que não consegue "nem imaginar" Klopp decidindo ir para o Real Madrid neste momento porque o vê como "muito feliz com seu trabalho atual".

"Ele está trazendo um valor incrível por meio de sua experiência, sua humanidade e sua energia", destacou.

Também nesta sexta-feira, o técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, não quis comentar os rumores sobre um possível interesse do Real Madrid, dizendo que "não é hora de falar" sobre seu futuro porque seu clube atual está lutando pelo título da Bundesliga.

A eliminação do Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal na quarta-feira deixou bastante fragilizada a situação do técnico italiano Carlo Ancelotti, que pode deixar o clube no final da temporada, de acordo com a imprensa espanhola.

