Cortes nos juros podem ter de esperar com lentidão do progresso da inflação, diz integrante do Fed

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse nesta sexta-feira que, embora ainda se sinta confortável com dois cortes nas taxas de juros este ano, os riscos crescentes de inflação significam que o banco central dos Estados Unidos pode precisar fazer menos, especialmente considerando que a incerteza sobre a política comercial do presidente Donald Trump até agora fez pouco para interromper o crescimento econômico ainda sólido dos EUA.

"Continuar a reduzir gradualmente a taxa de política monetária sem urgência para reagir rapidamente é a coisa certa a fazer", disse ela em um evento realizado pelo Fisher Center for Real Estate & Urban Economics da Universidade da Califórnia, em Berkeley.

"Em última análise, fizemos uma única promessa ao povo americano -- acho que todos vocês se lembram qual foi -- vamos restaurar a estabilidade dos preços. Essa é a base fundamental de todas as outras coisas que fazemos."

O Fed tem mantido a taxa de juros estável na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro. Em geral, os formuladores de política monetária afirmam que as tarifas comerciais provavelmente aumentarão a inflação e desacelerarão a economia. Muitos, inclusive o chair do Fed, Jerome Powell, dizem que querem esperar para ver o que de fato acontece com as políticas comerciais e outras antes de fazer qualquer ajuste, uma visão que Daly também adotou.

A abordagem do Fed de esperar para ver antes de agir nas taxas de juros irritou Trump e, nesta sexta-feira, um assessor do presidente dos EUA disse que o governo está estudando opções para demitir Powell.

Daly disse que é possível que o Fed realize mais de dois cortes nas taxas de juros este ano se a inflação cair mais rápido do que o esperado ou se o mercado de trabalho vacilar. Mas ficou claro que ela vê mais perigo no outro lado da moeda.

"Em última análise, a economia está indo para onde queríamos, em uma trajetória sustentável em que podemos trazer a taxa de volta para o nível neutro", disse ela, acrescentando que estima uma taxa de política "neutra" em torno de 3%.

"O único desafio, é claro, é que a inflação continua acima de nossa meta e os riscos para a inflação são mais elevados do que eram há um ano, portanto, a consequência disso é que talvez tenhamos que manter a política mais rígida por mais tempo do que pensávamos."

O progresso muito gradual da inflação, disse ela, exige uma postura restritiva da política monetária; e uma economia forte dá ao Fed bastante tempo para esperar por mais clareza sobre o impacto total das políticas do novo governo, que também incluem cortes de impostos, reduções nos gastos do governo, desregulamentação e restrições à imigração. Até o momento, segundo ela, a incerteza sobre essas políticas não desacelerou a economia.

"Não ouvimos muita coisa sobre recuar e se encolher", disse ela. "A incerteza não paralisou a atividade... as pessoas estão prontas para se engajar."

Daly observou que os acontecimentos recentes sugerem que a política tarifária de Trump não será tão grande, ampla ou terá um efeito tão imediato quanto o anunciado inicialmente -- fatores que poderiam reduzir seu impacto sobre a economia.

(Reportagem de Ann Saphir, em Berkeley, Califórnia)