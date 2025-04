Dezenas de imigrantes venezuelanos são informados sobre deportação iminente de acordo com lei de guerra dos EUA

Por Luc Cohen e Kristina Cooke

(Reuters) - Dezenas de homens venezuelanos detidos no Texas podem ser deportados em breve de acordo com uma lei norte-americana dos tempos de guerra do século 18, disseram os advogados de alguns dos imigrantes a um tribunal nesta sexta-feira, em um teste potencial do governo Trump das restrições da Suprema Corte dos EUA.

Em um processo judicial, os advogados da American Civil Liberties Union (ACLU) disseram que dezenas de homens venezuelanos detidos no Bluebonnet Detention Facility em Anson, Texas, receberam formulários indicando que foram classificados como membros da gangue Tren de Aragua e que serão deportados. Os advogados solicitaram ao juiz distrital dos EUA James Hendrix, em Abilene, Texas, que bloqueie tais deportações.

A ACLU apresentou uma foto de um dos avisos ao tribunal.

"Foi determinado que você é um Inimigo Estrangeiro sujeito a apreensão, restrição e remoção", dizia o aviso. O nome do destinatário foi ocultado e foi observado que o imigrante se recusou a assiná-la em 18 de abril.

A deportação dos homens seria a primeira desde que a Suprema Corte dos EUA disse ao governo do presidente Donald Trump em 7 de abril que ele deve notificar os imigrantes venezuelanos que está tentando deportar de acordo com a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 e dar-lhes a oportunidade de contestar suas deportações no tribunal.

Eleito no ano passado com a promessa de reprimir os imigrantes, Trump invocou a lei no mês passado em uma tentativa de contornar os procedimentos normais e deportar rapidamente supostos membros do Tren de Aragua, que seu governo classifica como um grupo terrorista.

Questionado sobre as deportações planejadas nesta sexta-feira, Trump disse que não está familiarizado com o caso em particular, mas acrescentou: "Se eles forem pessoas más, eu certamente autorizarei".

"É por isso que fui eleito. Um juiz não foi eleito", disse ele a repórteres na Casa Branca.

Mais cedo nesta sexta-feira, a secretária assistente de Segurança Interna dos EUA, Tricia McLaughlin, disse em um comunicado: "Não vamos revelar os detalhes das operações de combate ao terrorismo, mas estamos cumprindo a decisão da Suprema Corte".

A Suprema Corte não indicou com quanto tempo de antecedência os avisos devem ser dados. Advogados de todo o país pediram que os imigrantes sejam notificados com 30 dias de antecedência para que possam contestar suas deportações. O governo Trump não disse publicamente quanto tempo de aviso prévio pretende dar aos imigrantes.

Juízes em Manhattan, Denver e Brownsville, Texas, emitiram ordens temporárias bloqueando as deportações sob a Lei de Inimigos Estrangeiros em seus distritos.

(Reportagem de Luc Cohen em Nova York e Kristina Cooke em Los Angeles)