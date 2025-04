Juíza dos EUA bloqueia temporariamente demissões na agência de defesa do consumidor

Por Douglas Gillison

WASHINGTON (Reuters) - Uma juíza federal suspendeu nesta sexta-feira as demissões em massa realizadas na tarde de quinta-feira no Escritório de Proteção Financeira do Consumidor dos EUA , dizendo que está profundamente preocupado com o fato de o governo Trump ter violado ordens judiciais que estabeleciam condições para as demissões.

A agência demitiu na quinta-feira entre 1.400 e 1.500 funcionários, eliminando até 90% de sua força de trabalho.

Uma declaração de testemunha apresentada na manhã desta sexta-feira também acusou altos funcionários e um funcionário da administração associado ao Departamento de Eficiência Governamental do bilionário Elon Musk de desrespeitar as ordens do tribunal.

A testemunha disse que um membro do Doge também exigiu que a equipe trabalhasse em um turno de 36 horas sem pausa e abusou verbalmente dos funcionários.

Na semana passada, um tribunal de apelação determinou que as demissões em massa no escritório só poderiam ocorrer após uma "avaliação específica".

Mark Paoletta, diretor jurídico do escritório, disse em uma declaração juramentada que a agência havia seguido as ordens judiciais e realizado uma avaliação detalhada das necessidades de pessoal. Essa avaliação constatou que os recursos da agência excederam significativamente suas necessidades e autoridades legais, disse ele.

A Casa Branca e o escritório não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O presidente Donald Trump e Musk pediram a abolição da agência, acusando-a, sem fornecer evidências, de fiscalização politizada e desperdício, mas os funcionários do governo disseram no tribunal que o escritório persistirá de alguma forma.

"Estou profundamente preocupada, dado o escopo e a velocidade da ação da agência... sobre se a agência está agora em conformidade com a liminar", disse a juíza distrital dos EUA Amy Berman Jackson durante uma audiência convocada após as demissões de quinta-feira.

Jackson ordenou que as demissões em massa de quinta-feira sejam suspensas enquanto se aguarda uma decisão sobre se o governo está violando sua ordem. Ela disse que os funcionários do escritório não perderão o acesso aos sistemas de computador na noite de sexta-feira, como a liderança da agência havia dito a eles nos avisos de demissão.

