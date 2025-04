Rússia condena jovem de 19 anos a quase três anos de prisão por condenar conflito na Ucrânia

SÃO PETERSBURGO (Reuters) - Um tribunal russo condenou à prisão por quase três anos Darya Kozyreva, uma jovem ativista que usou poesia e grafite do Século 19 para protestar contra o conflito na Ucrânia.

Uma testemunha da Reuters no tribunal, nesta sexta-feira, disse que Kozyreva, de 19 anos, foi considerada culpada de "desacreditar" repetidamente o Exército russo depois que ela colocou um cartaz com versos ucranianos em uma praça pública e deu uma entrevista ao Sever.Realii, um serviço em russo da Radio Free Europe.

Ela se declarou inocente, chamando o caso contra ela de "uma grande invenção", de acordo com uma transcrição do julgamento compilada pela Mediazona, uma agência de notícias independente.

Ela foi condenada a dois anos e oito meses de prisão.

Kozyreva é uma das cerca de 234 pessoas presas na Rússia por sua posição contra a guerra, de acordo com uma contagem feita pelo Memorial, um grupo russo de direitos humanos ganhador do Prêmio Nobel.

Em dezembro de 2022, com apenas 17 anos de idade, Kozyreva pintou "Assassinos, vocês bombardearam. Judas" em tinta preta em uma escultura de dois corações entrelaçados, erguida do lado de fora do Museu Hermitage de São Petersburgo e representando os vínculos da cidade com Mariupol, uma cidade ucraniana em grande parte arrasada durante um cerco.

No início de 2024, depois de ser multada em 30.000 rublos (US$370) por fazer publicações on-line sobre a Ucrânia, Kozyreva foi expulsa da faculdade de Medicina da Universidade Estadual de São Petersburgo.

Um mês depois, no aniversário de dois anos do conflito, ela colou um pedaço de papel contendo um fragmento de verso de Taras Shevchenko, pai da literatura ucraniana moderna, em uma estátua dele em um parque de São Petersburgo: "Oh, enterrem-me, então se levantem / E quebrem suas pesadas correntes / E reguem com o sangue dos tiranos / A liberdade que conquistaram".

Kozyreva foi rapidamente presa e mantida em prisão preventiva por quase um ano, até ser liberada em fevereiro deste ano para prisão domiciliar.

Ao se dirigir ao tribunal nesta sexta-feira, Kozyreva disse acreditar que não havia cometido nenhum crime.

"Não tenho culpa, minha consciência está limpa", disse ela, de acordo com a transcrição da Mediazona. "Porque a verdade nunca é culpada."

(Reportagem da Reuters, em São Petersburg, e Mark Trevelyan e Lucy Papachristou, em Londres)