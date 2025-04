Mais da metade dos franceses afirma diminuir consumo de carne bovina

Um estudo do instituto Opinion Way divulgado nesta quinta-feira (17) aponta que 53% dos franceses estão consumindo menos carne. Os motivos são três: o preço do produto, a preocupação com o meio ambiente e a causa animal.

A pesquisa foi realizada a pedido da empresa Charal - uma das gigantes do setor agroalimentar na França - e confirma uma mudança nos hábitos alimentares da população francesa. A queda não diz respeito apenas à frequência do consumo de carne bovina, mas também na diminuição das porções. Outras pesquisas ainda apontam para uma redução de peixes, aves e de produtos de origem animal.

Segundo o Opinion Way, a queda no consumo de carne bovina na França é mais pronunciada nas faixas etárias dos 45 aos 60 anos e dos 61 anos para cima. Ela é mais estável nas faixas etárias dos 26 aos 44 anos e dos 18 aos 25 anos, porque a população mais jovem já tem o hábito de consumir menos produtos de origem animal. O estudo também aponta que metade dos jovens da faixa etária dos 18 aos 25 anos não gosta mais de carne bovina.

O estudo também traz outros dados sobre os hábitos alimentares dos franceses. No total, 67% das pessoas ouvidas pelo Opinion Way são onívoras, 24% são flexitarianas e 5% são vegetarianas ou veganas. Os maiores consumidores de carne bovina estão na faixa etária a partir dos 61 anos.

Preço, causa ambiental e animal

Os motivos que explicam a diminuição do consumo de carne bovina na França também variam conforme a faixa etária. A partir dos 45 anos, a queda ocorre devido ao aumento dos preços.

Em média, o quilo da carne de gado na França custa € 14 (R$ 91). Em 2024, o valor do produto registrou um salto de quase 10% e neste ano a previsão é de um aumento entre 10% e 20%.

O balanço do Opinion Way também ressalta que faixas etárias superiores valorizam produtos de maior qualidade. Desta forma, a partir dos 45 anos, os consumidores preferem sacrificar a quantidade em prol da compra de carnes mais nobres.

Já entre as faixas etárias mais jovens, a diminuição é motivada pela causa ambiental e animal. Segundo a pesquisa, 50% dos entrevistados da faixa etária dos 18 aos 25 anos dizem que diminuíram o consumo de carne bovina por causa dos prejuízos ao meio ambiente relacionados à criação de gado. Além disso, 48% dos entrevistados mais jovens se opõem ao tratamento dado aos animais nas fazendas.

É possível ser saudável sem comer carne?

Para o endocrinologista e nutricionista Boris Hansel, do hospital Bichat, em Paris, é possível ser saudável sem comer carne vermelha. Em entrevista à Franceinfo, ele ressalta que peixes, ovos e produtos de origem vegetal podem suprir a necessidade de proteína. "A ideia não é de se proibir de comer carne, mas de saber que podemos viver sem", defende.

"A carne é uma fonte importante de proteína e, se não a consumimos, é preciso compensar com outras fontes de proteína", acrescenta o nutricionista.

O especialista também lembra que comer muita carne vermelha representa um alto risco de desenvolver câncer colorretal. Por isso, ele recomenda limitar o consumo a menos de 500 gramas por semana: "Carne vermelha pelo prazer, sim; carne vermelha pela saúde, não", salienta.

Nos últimos 20 anos, a queda do consumo de carne bovina na França foi de 19%. Nos anos 1980, a média de consumo por pessoa adulta era de 100 quilos por ano. Atualmente, a média é de pouco mais de 83 quilos por ano.

A mudança nos hábitos dos franceses também leva o setor do agroalimentar a se adaptar, revendo estratégias. Algumas empresas estão transformando a sua forma de produção para demonstrar respeito às normas ambientais e à causa animal. Já outras veem uma oportunidade para diversificar, investindo, por exemplo, no setor da proteína vegetal ou em produtos veganos.