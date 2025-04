Premiê canadense diz que China é interferência estrangeira e ameaça geopolítica para Canadá

Por Wa Lone

TORONTO (Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que a China é uma das maiores ameaças com relação à interferência estrangeira no Canadá e é uma ameaça emergente no Ártico.

Em um debate na noite de quinta-feira antes da eleição de 28 de abril, Carney respondeu "China", quando lhe foi pedido que indicasse a maior ameaça à segurança do Canadá.

Solicitado a explicar melhor em uma coletiva de imprensa em Niagara Falls nesta sexta-feira, Carney disse que o Canadá precisa combater as ameaças de interferência estrangeira da China. Ele também criticou a China por ser parceira da Rússia na guerra com a Ucrânia e disse que o país é uma ameaça para a Ásia em geral e para Taiwan em particular.

Carney disse que a China é a maior ameaça "em um sentido geopolítico".

"Estamos tomando medidas para enfrentá-la", acrescentou.

A embaixada chinesa em Ottawa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Partido Liberal, de Carney, está liderando as pesquisas à medida que a campanha entra em sua reta final.

O Canadá também está envolvido em uma guerra comercial com seu aliado de longa data, os Estados Unidos. O Canadá impôs tarifas retaliatórias sobre os produtos norte-americanos em resposta às tarifas dos EUA sobre automóveis, aço e alumínio canadenses e produtos que não estão em conformidade com o acordo de livre comércio da América do Norte.

Carney disse que o Canadá não tentaria igualar os EUA em dólar por dólar em retaliação, mas disse que todo o sistema de comércio global está sendo reordenado.

"Esse nível de valores compartilhados com os EUA está mudando, portanto, nosso nível de envolvimento mudará", disse ele.

Há oportunidades para o Canadá se engajar além dos Estados Unidos e da China, as duas maiores economias do mundo, disse ele.

"Há grandes oportunidades na Europa, na Asean, no Mercosul e em outras partes do mundo onde podemos nos aprofundar ainda mais, e devemos fazê-lo, e acho que o faremos", disse Carney.