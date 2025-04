Casa Branca de Trump lança site sobre Covid-19 que critica OMS, Fauci e Biden

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca do presidente republicano dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um site sobre a Covid-19 nesta sexta-feira, no qual atribuiu as origens do coronavírus a um vazamento de laboratório na China e critica o ex-presidente democrata Joe Biden, o ex-alto funcionário de saúde dos EUA Anthony Fauci e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O site também criticou medidas como o distanciamento social, a imposição de máscaras e os lockdowns.

Trump iniciou um processo de 12 meses para retirar os EUA -- de longe o maior financiador da OMS -- da agência quando assumiu o cargo em janeiro.

Fauci, Biden e a OMS não fizeram comentários imediatos.

Logo após assumir o cargo, Trump também disse que Fauci, que tem enfrentado ameaças desde que liderou a resposta do país à Covid-19, deveria contratar sua própria segurança e acabou com a segurança do governo dos EUA para ele.

Um porta-voz da CIA disse em janeiro que a agência de inteligência dos EUA avaliou que é mais provável que a pandemia da Covid-19 tenha surgido de um laboratório do que da natureza. A CIA havia dito que tinha "baixa confiança" nessa avaliação e que ambos os cenários -- origem laboratorial e origem natural -- permanecem plausíveis.

O governo da China diz que apoia e participou de pesquisas para determinar a origem da Covid-19 e acusou Washington de politizar o assunto, especialmente por causa dos esforços das agências de inteligência dos EUA para investigar.

Pequim disse que não havia credibilidade nas alegações de que um vazamento de laboratório provavelmente causou a pandemia.

(Reportagem de Kanishka Singh)