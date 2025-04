Ainda em recuperação, papa Francisco não participa de procissão anual da Sexta-feira Santa em Roma

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco, ainda se recuperando de uma pneumonia dupla, não compareceu a uma procissão anual nesta sexta-feira no Coliseu de Roma com milhares de fiéis católicos pelo terceiro ano consecutivo.

O pontífice de 88 anos, que está limitando suas aparições públicas por ordem médica, não compareceu à cerimônia ao ar livre da Sexta-feira Santa, o dia em que os cristãos marcam a crucificação de Jesus.

A Via Crúcis no Coliseu, que se acredita ter sido um local de martírio para os primeiros cristãos, é uma reconstituição da morte de Jesus.

Os participantes se revezam carregando a cruz da crucificação enquanto caminham dentro e ao redor da antiga arena romana, parando para orar e ouvir meditações.

A Sexta-feira Santa leva ao domingo à Páscoa, a data mais importante do calendário litúrgico da Igreja - comemorando o dia em que os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou.

Francisco, papa desde 2013, quase morreu durante suas cinco semanas de pneumonia dupla. Ele também não compareceu ao evento do Coliseu, que geralmente ocorre no clima mais frio da primavera, em 2023 e 2024.

O Vaticano disse que Francisco havia escrito pessoalmente as meditações para a cerimônia deste ano, pela segunda vez em seus 12 anos de papado.

As reflexões, cada uma começando com uma breve leitura da Bíblia, foram curtas e abordaram temas como guerra, dificuldades econômicas e o lugar das mulheres na Igreja Católica.

O Vaticano ainda não informou se Francisco participará de outras celebrações de Páscoa no fim de semana.

O papa também não compareceu a uma cerimônia anterior no Vaticano na quinta-feira. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e sua família, em visita à Itália para a Páscoa, estavam entre os participantes do evento.

(Reportagem de Joshua McElwee)