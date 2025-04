Trump vai acelerar licenciamento de 10 projetos de mineração nos EUA

Por Ernest Scheyder

(Reuters) - A Casa Branca informou nesta sexta-feira que vai acelerar o licenciamento de 10 projetos de mineração nos Estados Unidos como parte da iniciativa do presidente Donald Trump para expandir a produção de minerais essenciais.

Os projetos - que forneceriam cobre, antimônio e outros minerais - receberam o status FAST-41, uma iniciativa federal lançada em 2015 para agilizar as aprovações de infraestrutura essencial. A Casa Branca disse que acrescentará mais projetos.

Os 10 primeiros estão listados em um site federal dos EUA, onde o progresso de suas licenças pode ser acompanhado publicamente, parte do que o governo Trump chama de impulso para maior transparência e licenças mais rápidas.

"Essa transparência leva a uma maior prestação de contas, garantindo um processo mais eficiente", disse a Casa Branca em um comunicado.

Nesta semana, Trump ordenou uma investigação sobre possíveis novas tarifas sobre todas as importações de minerais essenciais dos EUA, uma grande escalada em sua disputa com parceiros comerciais globais e uma tentativa de pressionar a China, líder do setor.

(Reportagem de Ernest Scheyder)