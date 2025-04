Ucrânia proíbe empresas chinesas por ajudarem a Rússia a fabricar mísseis

(Reuters) - A Ucrânia impôs sanções a três empresas chinesas nesta sexta-feira, alegando que elas estão envolvidas na produção de mísseis Iskander avançados, um dia depois que o presidente Volodymyr Zelenskiy alegou que a China está fornecendo armas para a Rússia.

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou nesta na sexta-feira que a acusação de Zelenskiy é infundada. Embora tenha mantido laços econômicos estreitos com a Rússia durante a guerra de três anos de Moscou na Ucrânia, a China procurou projetar uma imagem de neutralidade e nega qualquer envolvimento na guerra.

O governo de Zelenskiy publicou nesta sexta-feira uma lista atualizada de entidades sancionadas. A lista, que também inclui empresas russas, cita a Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, a Rui Jin Machinery Co. Ltd e a Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd, todas descritas como registradas na China.

Zelenskiy disse que as empresas chinesas atingidas pelas sanções estão envolvidas na produção dos mísseis russos Iskander. A Rússia utiliza amplamente o sistema de mísseis balísticos de curto alcance com capacidade nuclear no conflito.

Nesta sexta-feira, a Ucrânia disse que os mísseis Iskander atingiram Kharkiv, uma cidade no norte da Ucrânia, matando uma pessoa e ferindo mais de 100.

"Hoje, expandimos nossas sanções ucranianas contra quase cem outras entidades - pessoas físicas e jurídicas - a maioria das quais está envolvida na produção de tais mísseis - Iskanders - como os que atingiram nossa Kharkiv", disse Zelenskiy em um comunicado no X.

"Muitas dessas entidades são russas, mas, infelizmente, algumas também são da China", disse ele.

As sanções proíbem as empresas de fazer negócios na Ucrânia e congelam seus ativos no país.

(Reportagem de Yuliia Dysa, Christian Lowe e Maria Tsvetkova)