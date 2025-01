De quanto em quanto tempo limpar a cozinha? E seus itens?

A cozinha é um dos ambientes que mais usamos dentro de casa. Mas ao mesmo tempo que é onde preparamos nossos alimentos, o lugar pode ser fértil para a proliferação de microrganismos nocivos à saúde. Por isso é importante fazer a higienização adequada dos utensílios e superfícies, para garantir a segurança alimentar e prevenir doenças.

Segundo especialistas ouvidos por VivaBem, os principais microrganismos que podemos encontrar na cozinha são fungos e bactérias, e um dos campeões para essa contaminação é a esponja. A seguir, preparamos um guia para você saber se está fazendo a limpeza da cozinha da maneira correta e não cometer mais erros.

Limpeza diária e pesada

A cozinha deve ser limpa diariamente, para que não ocorra o acúmulo de sujeiras, incluindo a pia e os locais onde há manipulação de alimentos.

Já a limpeza pesada, com a remoção de móveis e eletrodomésticos, lavagem de paredes e piso, deve ser realizada pelo menos uma vez por semana. As bactérias podem se multiplicar de forma rápida em ambientes úmidos e quentes.

Esponja tem validade curta

Imagem: iStock

A bucha de lavar pratos é um utensílio que entra em contato direto com a água, restos de alimentos e gorduras, o que pode favorecer a proliferação de bactérias.

Para evitar esse problema, é fundamental lavar esse item após o uso com água, sabão ou detergente. Você também pode usar água quente para higienização adequada da esponja. Em seguida, deixe-a secar completamente antes de guardá-la em local limpo e seco.

Ela também deve ser trocada a cada três dias a uma semana e, principalmente, ao apresentar um amarelo mais escuro, resíduos pretos, ou mesmo danos.

E os demais itens da cozinha?

O pano de prato acumula microrganismos e deve ser trocado diariamente, lavado com água quente e sabão, e seco ao sol ou com ferro.

A pia, com alta proliferação de microrganismos, deve ser limpa com água sanitária ou desinfetante após cada uso e semanalmente com bicarbonato e limão.

A lixeira deve ser higienizada regularmente e preferencialmente ser de pedal e ficar no chão, evitando contaminação.

O rodinho deve ser lavado frequentemente, com água e detergente, para evitar acúmulo de microrganismos e limo.

A geladeira deve ser limpa mensalmente, com detergente ou bicarbonato e estar bem seca para evitar proliferação de microrganismos.

*Com informações de reportagem publicada em 12/08/2023