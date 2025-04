'Procedimento mais invasivo que ocorreu', posta Bolsonaro em UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou hoje nas redes sociais que a cirurgia de 12 horas pela qual passou no domingo foi o "procedimento mais invasivo que aconteceu".

O que aconteceu

Bolsonaro postou foto em que aparece internado em quarto de UTI no hospital DF Star, em Brasília. "Pelo que entendo, foi o procedimento mais invasivo que aconteceu", disse ele, sobre a cirurgia à qual foi submetido no domingo para desobstrução do intestino e reconstrução da parede intestinal.

Não há previsão de alta e nem de quando Bolsonaro deixará a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na legenda da publicação, o ex-presidente afirmou que permanece "concentrado" na sua recuperação.

Ex-presidente afirmou que não recebe visitas para evitar complicações no pós-operatório. "Isso é essencial para evitar conversas e estímulos que possam causar dilatação e até mesmo descolamento da parede abdominal — riscos que precisam ser evitados com máxima cautela frente ao enfrentado na sala de cirurgia", falou Bolsonaro, que agradeceu os amigos que estão "respeitando este momento delicado".

Equipe médica de Bolsonaro o orientou a receber apenas familiares e profissionais de saúde no quarto onde está internado. Em coletiva de imprensa ontem, os profissionais explicaram que as 48 horas do pós-cirurgia são "as mais delicadas" porque o corpo pode dar respostas inflamatórias importantes após um procedimento complexo como o dele, que durou 12 horas. Por isso, é necessário evitar situações que levem a uma piora do quadro de saúde.

Boletim médico divulgado na tarde de ontem diz que Bolsonaro apresenta boa evolução clínica. O ex-presidente não teve dor, sangramentos ou outras intercorrências. De acordo com o boletim, ele se sentou no leito e iniciou "deambulação (caminhada) assistida".

Intervenção complexa, disseram os médicos

Cirurgia é a sexta desde a facada que o ex-presidente sofreu na campanha eleitoral de 2018. Na avaliação dos médicos, a intervenção de ontem foi uma das "mais complexas" e a recuperação será lenta —será preciso esperar o intestino desinflamar e, neste primeiro momento, a nutrição será feita por meio da veia

Segundo o cardiologista que acompanha Bolsonaro, Leandro Echenique, o resultado da cirurgia foi "excelente". A equipe médica que fez a operação deu uma coletiva de imprensa na manhã de hoje para atualizar o estado de saúde do ex-presidente.

Médicos relataram ter encontrado a parede abdominal de Bolsonaro "bastante danificada". "O presidente tinha um abdômen hostil, com muitas cirurgias prévias, aderências causando um quadro de obstrução intestinal. Uma parede abdominal bastante danificada em função da facada e das cirurgias prévias", disse Cláudio Biroloni, chefe da equipe médica.