Secretário do Tesouro dos EUA apoia reformas econômicas da Argentina de olho na China

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que se reuniu com o presidente da Argentina, Javier Milei, na segunda-feira para enfatizar o apoio total do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, às reformas econômicas que estavam trazendo o país latino-americano "de volta do precipício".

Bessent também elogiou Milei por trabalhar para reduzir as barreiras ao comércio recíproco com os Estados Unidos, disse o Tesouro em um comunicado sobre a visita.

Em uma entrevista à Bloomberg TV após sua reunião com Milei, Bessent disse que o governo Trump está focado em ajudar os países latino-americanos a evitar o que ele chamou de acordos "vorazes" feitos pela China na África.

Na sexta-feira, a Argentina fechou um acordo de US$20 bilhões e 48 meses com o Fundo Monetário Internacional (FMI), depois de desmantelar partes importantes de seus controles cambiais que duraram anos. Também anunciou um programa de empréstimo de US$12 bilhões com o Banco Mundial e um acordo separado de US$10 bilhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

"Eu queria vir aqui hoje para mostrar meu apoio ao presidente Milei e seu compromisso... com o que considero histórico em termos de tirar a Argentina do precipício", disse Bessent na entrevista.

Os EUA tentaram impedir que os países latino-americanos cedessem direitos de mineração à China em troca de ajuda, disse ele.

"A China assinou uma série de acordos vorazes marcados como ajuda, nos quais... adquiriu direitos de mineração. Eles adicionaram enormes quantidades de dívidas aos balanços patrimoniais desses países", disse ele. "Eles estão garantindo que as gerações futuras serão pobres e sem recursos. E não queremos que isso aconteça mais do que já está acontecendo na América Latina."

Os credores chineses forneceram um total de US$182,28 bilhões a 49 países africanos de 2000 a 2023, o que deixou muitos países altamente endividados. Desde 2005, os credores chineses concederam mais de US$120 bilhões em empréstimos a países da América Latina e do Caribe, de acordo com dados do Centro de Políticas de Desenvolvimento Global da Universidade de Boston.

A China disse que se opunha aos comentários de Bessent e o criticou por "caluniar e difamar maliciosamente" a China, e disse aos EUA que se abstivessem de "obstruir e sabotar deliberadamente" os países em desenvolvimento.

"Aconselhamos os EUA a ajustar sua mentalidade, em vez de gastar tempo difamando e atacando repetidamente a China, interferindo na cooperação externa dos países regionais", disse a embaixada chinesa na Argentina em um comunicado nesta terça-feira.

Bessent disse que os EUA não estão considerando uma linha de crédito diretamente para a Argentina, como a que foi concedida pela China. Ele disse que Pequim havia demonstrado um "esforço de boa fé" em conjunto com o acordo com o FMI e que estaria transferindo os US$5 bilhões sacados pelo governo argentino anterior.

Ele disse que o governo de Milei deve, eventualmente, ter entradas de divisas suficientes para pagar esse valor, já que manteve o curso das reformas econômicas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem buscado expandir os laços com alguns líderes da América Latina, incluindo o presidente salvadorenho Nayib Bukele, que visitou a Casa Branca na segunda-feira, e o presidente equatoriano Daniel Noboa, que se reuniu com Trump na Flórida no mês passado.

Bessent não disse se a Argentina, que recebeu a alíquota base de 10% no recente anúncio de tarifa recíproca de Trump, poderia alcançar uma tarifa zero, dizendo que ele disse às autoridades argentinas para trazerem seu "jogo A" para as negociações.

Perguntado se algum país poderia negociar uma tarifa zero, Bessent disse que as negociações estão focadas em "um conjunto de coisas que precisamos superar: tarifas, barreiras não tarifárias, barreiras comerciais, manipulação de moeda e subsídio de mão de obra e instalações".

(Reportagem de Andrea Shalal, David Lawder, Ismail Shakil e Ryan Patrick Jones; Reportagem adicional de Liz Lee, em Pequim)