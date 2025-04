Líder supremo do Irã não está muito otimista nem pessimista sobre negociação nuclear com EUA

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse que não está "excessivamente otimista nem pessimista" em relação às negociações nucleares com os Estados Unidos, em seu primeiro comentário após o início das conversas entre os EUA e o Irã, que começaram em 12 de abril em Omã.

Ambas as delegações descreveram as negociações em Omã como positivas e concordaram em se reunir mais uma vez em 19 de abril, com Teerã dizendo que a reunião será realizada novamente em Mascate.

"As conversações são um dos doze dossiês acompanhados pelo Ministério das Relações Exteriores. Não estamos nem excessivamente otimistas nem pessimistas com relação a elas. Afinal de contas, é um processo que foi decidido e suas primeiras etapas foram bem implementadas", disse Khamenei em uma reunião com membros do Parlamento.

Teerã tem abordado as negociações com cautela, duvidando da probabilidade de um acordo e desconfiando do presidente dos EUA, Donald Trump, que abandonou um acordo anterior entre o Irã e as potências mundiais durante seu primeiro mandato em 2018. Trump ameaçou recentemente bombardear o Irã se não houver acordo.

Khamenei disse que Teerã mantém uma visão geral "muito pessimista" dos EUA e não deve vincular seus assuntos nacionais às negociações nucleares.

"Daqui para frente, [as conversas] devem ser realizadas com foco, as linhas vermelhas são claras para nós e para a parte contrária... as negociações podem ou não chegar a um resultado", acrescentou Khamenei.

(Reportagem da Redação de Dubai)