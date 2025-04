Demanda mundial de petróleo e oferta dos EUA crescerão mais lentamente por tarifas, diz IEA

Por Alex Lawler

LONDRES (Reuters) - A demanda global de petróleo crescerá muito mais lentamente do que o esperado este ano e os aumentos de produção dos EUA também diminuirão, devido às tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre os parceiros comerciais e suas medidas de retaliação, disse a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês).

As tarifas de Trump, juntamente com o aumento da oferta dos produtores da Opep+, provocaram uma queda acentuada nos preços do petróleo este mês, reduzindo a receita dos produtores. A indústria petrolífera dos EUA, apesar dos apelos de Trump para "drill baby drill", pode na verdade desacelerar a atividade, disse a IEA.

A demanda mundial de petróleo este ano aumentará em 730.000 barris por dia, disse a agência, que assessora os países industrializados, em um relatório mensal, um corte acentuado em relação aos 1,03 milhão de bpd esperados no mês passado.

A redução é maior do que o corte feito na segunda-feira pelo grupo de produtores Opep.

"A perspectiva de deterioração da economia global em meio à súbita e acentuada escalada das tensões comerciais no início de abril levou a um rebaixamento de nossa previsão de crescimento da demanda de petróleo este ano", disse a IEA.

"Aproximadamente metade desse rebaixamento ocorre nos Estados Unidos e na China, com a maior parte do restante nas economias asiáticas orientadas para o comércio."

Em seu primeiro olhar para 2026, a AIE previu uma nova desaceleração no crescimento da demanda para 690.000 bpd, devido a um cenário econômico frágil e à crescente penetração de veículos elétricos.

Na China, os desafios econômicos e a mudança para os veículos elétricos estão atenuando as perspectivas de crescimento do petróleo no segundo maior consumidor do mundo, que havia impulsionado os aumentos no consumo de petróleo durante anos.

Os preços globais do petróleo caíram 13% este mês, para cerca de US$64 por barril, pressionados pelas tensões comerciais e pela decisão dos produtores da Opep+ de acelerar o aumento da oferta em maio. O petróleo caiu na terça-feira após a IEA.