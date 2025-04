Minério de ferro se consolida enquanto mercado aguarda mais dados da China

BEIJING (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro oscilaram em uma faixa estreita nesta terça-feira, com os investidores e comerciantes aguardando uma série de dados econômicos adicionais da China, maior consumidor, para esclarecer as perspectivas de demanda.

O contrato setembro do minério de ferro na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 0,99%, a 713 iuanes (US$97,52) a tonelada métrica.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subia 0,58%, a US$98,70 a tonelada, por volta das 7h50 (horário de Brasília).

A China deve divulgar um lote de indicadores econômicos e dados de produção de metais industriais na quarta-feira.

Os sinais mistos do mercado obscureceram as perspectivas da demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço, deixando os preços oscilando em uma faixa estreita.

(Reportagem de Amy Lv e Colleen Howe)