Bancos da zona do euro restringem acesso a crédito corporativo por aumento do risco econômico, diz pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os bancos da zona do euro restringiram o acesso das empresas ao crédito no último trimestre e esperam continuar a restringir os padrões de crédito devido às crescentes preocupações com as perspectivas econômicas, mostrou a pesquisa de empréstimos do Banco Central Europeu (BCE) nesta terça-feira.

O crescimento dos empréstimos tem tido uma modesta inclinação para cima durante a maior parte do ano passado, ajudado pela queda das taxas de juros do BCE, mas o lado positivo agora é visto como limitado, dada a turbulência global causada pela política comercial errática dos Estados Unidos.

Na esperança de pelo menos sustentar a confiança, espera-se que o BCE corte as taxas de juros pela sétima vez em um ano na quinta-feira, e duas ou três vezes mais neste ano, já que as tarifas restringem o comércio e a incerteza pesa sobre o consumo e o investimento.

Impulsionados por uma mudança na Alemanha e em várias nações menores da zona do euro, os bancos tornaram mais rigorosos os padrões de crédito -- suas diretrizes internas ou critérios de aprovação de empréstimos -- para empréstimos comerciais no primeiro trimestre e disseram que esperavam um novo aperto para todas as categorias de empréstimos no trimestre atual, informou o BCE.

Embora esse aperto tenha sido menor do que os bancos previram anteriormente, ele foi impulsionado pela percepção de riscos mais elevados relacionados às perspectivas econômicas, disse o BCE com base em sua Pesquisa sobre Empréstimos Bancários, um dado fundamental para a decisão sobre a taxa de juros na quinta-feira.

A demanda por crédito corporativo também diminuiu no último trimestre, mas os bancos veem uma pequena recuperação no trimestre atual, apesar das percepções de risco mais elevadas relatadas pelos credores na Alemanha, França e Itália.

"A demanda por empréstimos diminuiu, principalmente devido a uma contribuição negativa dos estoques e do capital de giro das empresas e apesar do apoio da redução das taxas de juros", disse o BCE.

Com relação às hipotecas, os bancos continuaram a relatar um aumento na demanda e a flexibilização dos padrões de crédito, principalmente devido ao aumento da concorrência entre os credores.

Espera-se que a demanda por hipotecas no trimestre atual aumente ainda mais.

(Reportagem de Balazs Koranyi)